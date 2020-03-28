HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karantina altındaki öğrenciden Türkiye'ye küfür! Vatandaşlar yurdun önüne geldi

Karantina altındaki öğrenciden Türkiye'ye küfür! Vatandaşlar yurdun önüne geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2020 10:43 | Son Güncelleme

Bolu’da, yurt dışından gelerek öğrenci yurdunda karantina altında tutulan 2 öğrencinin sosyal medya canlı yayınında Türkiye Cumhuriyeti’ne küfür etmesine vatandaşlar tepki gösterirdi. Hakkında soruşturma başlatılan gencin karantina sonrası gözaltına alınacağı duyuruldu.

Edinilen bilgiye göre, koronavirüs salgını sonrasında yurt dışından Bolu’ya gelen yaklaşık 500 kişi, 14 gün boyunca karantina altında tutulacakları Hayreddin Tokadi Kız Yurdu’na yerleştirildi. Yurt dışından gelen Furkan isimli bir kişi, dün gece saatlerinde sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada daha önce yurtta kalan kız öğrencilerin eşyalarını karıştırdı. Gelen tepkiler üzerine Furkan isimli gencin canlı yayınını kapatması üzerine başka bir öğrenci arkadaşlarıyla birlikte yeni bir canlı yayın başlattı. Açılan canlı yayında, yurdun erkek ya da kız yurdu olup olmadığını bilmediklerini, eşyaların da yanlışlıkla karıştırıldığını söyleyen öğrencilerden Mehmet Nuri B. isimli bir genç Türkiye Cumhuriyeti’ne küfür etti. Nuri B.’nin Türkiye Cumhuriyeti’ne ağır küfürler içeren konuşmasının sosyal medyada bir anda yayılması üzerine Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül, beraberindeki bir grupla karantina altındaki yurdun önüne giderek tepki gösterdi.

GÖZALTINA ALINACAK

Yaşanan olayların ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Yurt dışından getirilip Bolu’da yurtta karantina altına alınan öğrencilerin söz konusu paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatılmış olup, karantina sonrası gözaltına alınmaları talimatı verilmiştir" denildi.

"GÖNÜL İSTER Kİ KARDEŞÇE YAŞAYALIM"

Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül, “Bu süreçte ilimizdeki bu yurda da vatandaşlarımız yerleştirildi. Sosyal medyada bu yurtta kalmakta olan 2 tane namussuzun Türkiye Cumhuriyeti devletine sinkaflı söz söyleyerek hakarette bulunduğu tespit ettik. Biz de Türkiye Cumhuriyeti’nin vatansever gençleri olarak demokratik hakkımız olan protesto eylemini gerçekleştirdik. Gönül ister ki kucaklaşarak kardeşçe yaşayalım. Ama bu ahlaksızca davranışın sebebini de çözebilmiş değiliz. Devlet sana sıcak yurtta sıcak aşını vermiş. Doktorunu, polisini 7/24 hizmetine vermiş. Sen hangi akla hizmetle ekmeğini yediğin toprağa hakaret etme hakkına sahip oluyorsun” dedi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara’da film gibi dükkan baskını! Saatlerce izleyip 12 kişiyle gittiler Ankara’da film gibi dükkan baskını! Saatlerce izleyip 12 kişiyle gittiler
Rektör, oğlunun koronavirüs önlemlerini paylaştıRektör, oğlunun koronavirüs önlemlerini paylaştı
Koronavirüs ile mücadelede son nokta: Sokak ortasında yumrukladı!Koronavirüs ile mücadelede son nokta: Sokak ortasında yumrukladı!
1/
Anahtar Kelimeler:
koroanvirüs Karantina yurt küfür

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı yolcu taşımacılığıyla ilgili genelge yayımladı

İçişleri Bakanlığı yolcu taşımacılığıyla ilgili genelge yayımladı

Koronavirüsün Türkiye’deki ayak izi

Koronavirüsün Türkiye’deki ayak izi

Merkez Bankası'ndan kredi kartı kararı!

Merkez Bankası'ndan kredi kartı kararı!

Zülfü Livaneli: Eşim, ben ve arkadaşlarım tedavi gördük, tamamen iyileştik

Zülfü Livaneli: Eşim, ben ve arkadaşlarım tedavi gördük, tamamen iyileştik

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan görevden alındı! İşte yerine gelen isim

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan görevden alındı! İşte yerine gelen isim

Erdoğan talimat vermişti! Saat 09.00'da 81 ilde başladı

Erdoğan talimat vermişti! Saat 09.00'da 81 ilde başladı

İlginizi Çekebilir

17.700 şişe el dezenfektanını fahiş fiyata satmak istediler!

17.700 şişe el dezenfektanını fahiş fiyata satmak istediler!

Bakan Soylu duyurdu: Bu geceden itibaren yasaklandı

Bakan Soylu duyurdu: Bu geceden itibaren yasaklandı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Esenyurt'ta asansörde tepki çeken görüntüler

Esenyurt'ta asansörde tepki çeken görüntüler

Koronavirüsten hayatını kaybeden Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Koronavirüsten hayatını kaybeden Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Diğer Haberler
Cezaevlerinde koronavirüs tedbirleri iki hafta uzatıldı

Bakanlık duyurdu! 2 hafta uzatıldı

Seyahat kısıtlamasının ardından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seferler iptal edildi

Bugün 15 Temmuz Şehitler Otogarı! Böyle görüntülendi

Rektör, 4 yaşındaki oğlunun koronavirüse karşı aldığı tedbirleri görüntüledi

Rektör, oğlunun koronavirüs önlemlerini paylaştı

DSİ'den vatandaşlara su tasarrufu çağrısı

Vatandaşlara su tasarrufu çağrısı

İstanbul'da toplu taşımada 'koronavirüs' düzeni

İstanbul'da toplu taşımada 'koronavirüs' düzeni

İstanbul'da vatandaşlar yasak dinlemedi!

Bu sabah İstanbul! Yasak dinlemediler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.