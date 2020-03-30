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'Karantina bölgesini terk ettiler' iddiasına Valilik'ten açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2020 17:39 | Son Güncelleme

Çanakkale Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatılan Çan ilçesine bağlı Maltepe köyünden bazı kişilerin bölgeyi terk ettiği iddiasının gerçekleri yansıtmadığını bildirdi.

'Karantina bölgesini terk ettiler' iddiasına Valilik'ten açıklama

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Maltepe köyünün dün karantinaya alındığı hatırlatıldı.

'İDDİA GERÇEK DIŞI VE ASILDIR'

İlçe Sağlık Müdürü tarafından muhtara bilgi verildiği, muhtarın da halka duyuru yaptığı aktarılan açıklamada, karantina kararı alınır alınmaz Çan Jandarma Komutanlığınca dün saat 18.00 itibarıyla köyde gerekli denetim ve kontrol faaliyetine başlandığı duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karantinanın başlamasından önce köyden ayrılarak ilçe merkezi ve başka köylere giden Maltepeli köylü vatandaşımız bulunmamaktadır. Gerekli her türlü önlem öncesinden alınmıştır. Normalde 397 kişinin yaşadığı Maltepe köyünde şu an itibarıyla 400'ün üzerinde vatandaşımızın yaşamını sürdürdüğü İlçe Jandarma Komutanlığımız ekipleri ve köy muhtarımızca tespit ve teyit edilmiştir.

Vatandaşlarımızın köyü terk ettikleri, başka yerlere gittikleri iddiası gerçek dışı ve asılsızdır. Bugünkü bazı basın yayın organlarında köylülerimizin karantina saatinden önce köyü terk ettikleri, köyün boşaldığı, köyde 3-5 hane kaldığı gibi iddialar tamamen gerçek dışı ve asılsızdır. Bu asılsız ve gerçek dışı haberi yapanlar hakkında Çan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
Karantina Çanakkale

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