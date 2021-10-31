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Karantina bu ikiliye çok yaradı! İşte Pelin Yar ve Berk Çiçekgil'in fenomenliğe giden hikayesi...

31.10.2021 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs nedeniyle tam kapanmalar sırasında milyonlarca kişi sosyal medyayı daha sık kullanmaya başladı. Bununla birlikte karantina döneminde birçok yeni fenomen ortaya çıktı. Pelin Yar ve Berk Çiçekgil ikilisi de bu fenomenlerin arasında. Dans videolarıyla tanınan Pelin Yar ve Berk Çiçekgil ikilisi şimdilerde oldukça popüler.

Karantina bu ikiliye çok yaradı! İşte Pelin Yar ve Berk Çiçekgil'in fenomenliğe giden hikayesi...

Profesyonel dansçı olan Pelin Yar ve Berk Çiçekgil ikilisi yeteneklerini, sosyal paylaşım uygulaması olan TikTok üzerinden sergileyince binlerce takipçiye ulaştılar. Uzun süredir beraber olduklarını ifade eden Pelin Yar ve Berk Çiçekgil ikilisi, ilişkileri hakkında oldukça dikkat çekici yorumlarda bulundu. İşte detaylar...

Karantina bu ikiliye çok yaradı! İşte Pelin Yar ve Berk Çiçekgil'in fenomenliğe giden hikayesi...

İŞTE PELİN YAR VE BERK ÇİÇEKGİL'İN FENOMENLİĞE GİDEN HİKAYESİ!

Bir Youtube kanalına konuk olan Pelin Yar ve Berk Çiçekgil ikilisi fenomenliğe hızlı bir giriş yaptıklarını ve fenomenliğe giden yolun başlangıcının karantina dönemine dayandığını belirttiler. Bu dünyaya giriş yaptıklarında okuduklarını söyleyen Berk Çiçekgil, hobi olarak dans ettiklerini ve dansa tutkuyla bağlı olduklarını belirttiler. Çiçekgil, dans etmeye başladıkları okulda eğitmenliğe kadar yükseldiklerini söyledi.

Karantina döneminde dans videolarını TikTok uygulamasına yükleyen ikili şimdilerde binlerce kişi tarafından takip ediliyor. 2,5 senedir birlikte olduklarını ifade eden Pelin Yar, ilişkilerinin sosyal medyanın öncesine dayandığını ve ilişkileri hakkında ciddi düşündüklerini söyledi. Pelin Yar Instagram'da "pelinyarr" kullanıcı adı ile, Berk Çiçekgil ise "berkcicekgil" kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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