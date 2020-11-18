Karantina endişesiyle akrabalarının yanına giden aile polisi alarma geçirdi

Adapazarı Yağcılar Mahallesi 1379 Sokak'ta bir binada oturan 5 kişilik aile, iddiaya göre ev sahiplerinin koronavirüse yakalanması nedeniyle karantinaya alınacakları endişesiyle akrabalarının yanına gitti. Ev sahipleri, kiracısı olan ve alt katında yaşayan 5 kişilik aileden 1 haftadır haber alamayınca durumu polise bildirdi.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sokağa girmesiyle birlikte evlerinden ve pencerelerinden çıkan mahalleli merakla olan biteni izledi. Savcılık talimatı ile eve giren ekipler, evde hiç kimseyi bulamadı.
Yapılan araştırmalar sonucu ailenin, karantinaya alınma endişesiyle akrabalarının yanına gittiği öğrenilince rahat nefes alındı. (DHA)