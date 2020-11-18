HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karantina endişesiyle akrabalarının yanına giden aile polisi alarma geçirdi

Karantina endişesiyle akrabalarının yanına giden aile polisi alarma geçirdi

18.11.2020 22:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Karantina endişesiyle akrabalarının yanına giden aile polisi alarma geçirdi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iki katlı evde kiracı olarak oturan 5 kişilik aile, ev sahiplerinin koronavirüs testi pozitif çıkınca akrabalarının yanına gitti. Kiracılarından bir hafta haber alamayınca endişelenen ev sahibi, polisin yaptığı araştırma ile ailenin akrabalarının yanında olduğunu öğrenince rahat nefes aldı.

Adapazarı Yağcılar Mahallesi 1379 Sokak'ta bir binada oturan 5 kişilik aile, iddiaya göre ev sahiplerinin koronavirüse yakalanması nedeniyle karantinaya alınacakları endişesiyle akrabalarının yanına gitti. Ev sahipleri, kiracısı olan ve alt katında yaşayan 5 kişilik aileden 1 haftadır haber alamayınca durumu polise bildirdi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sokağa girmesiyle birlikte evlerinden ve pencerelerinden çıkan mahalleli merakla olan biteni izledi. Savcılık talimatı ile eve giren ekipler, evde hiç kimseyi bulamadı.

AİLENİN AKRABALARININ YANINA GİTTİĞİ ÖĞRENİLDİ

Yapılan araştırmalar sonucu ailenin, karantinaya alınma endişesiyle akrabalarının yanına gittiği öğrenilince rahat nefes alındı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı! İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı!
Bakan Koca'dan flaş aşı açıklamasıBakan Koca'dan flaş aşı açıklaması
HES kodu nasıl alınır? HES kodu nasıl alınır?

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Benzin ve dizel araç satışı yasaklanacak

Benzin ve dizel araç satışı yasaklanacak

Sophie Kasaei meydan okudu: 'Kilolarımdan dolayı zorbalığa uğruyordum...'

Sophie Kasaei meydan okudu: 'Kilolarımdan dolayı zorbalığa uğruyordum...'

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

İlginizi Çekebilir

İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!

İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Diğer Haberler

Malatya'da feci olay! Tabanca ile şakalaştığı arkadaşını başından vurdu

İki arkadaşın şakalaşması kanlı bitti! Başından vuruldu

Ankara’da karantinadaki vatandaşlara 15 gün ücretsiz kahvaltı ve akşam yemeği

Mansur Yavaş duyurdu: Karandaki vatandaşlara kahvaltı ve akşam yemeği

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi!

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi!

Sultanbeyli'deki meydanlarda drone ile sigara yasağı denetimi

Sultanbeyli'deki meydanlarda drone ile sigara yasağı denetimi

Meteoroloji'den Muğla ve Antalya için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den iki il için kritik uyarı

Son dakika! MSB: Pençe-Kaplan bölgesinde 2 asker şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.