Karantina endişesiyle akrabalarının yanına giden aile polisi alarma geçirdi

Adapazarı Yağcılar Mahallesi 1379 Sokak'ta bir binada oturan 5 kişilik aile, iddiaya göre ev sahiplerinin koronavirüse yakalanması nedeniyle karantinaya alınacakları endişesiyle akrabalarının yanına gitti. Ev sahipleri, kiracısı olan ve alt katında yaşayan 5 kişilik aileden 1 haftadır haber alamayınca durumu polise bildirdi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sokağa girmesiyle birlikte evlerinden ve pencerelerinden çıkan mahalleli merakla olan biteni izledi. Savcılık talimatı ile eve giren ekipler, evde hiç kimseyi bulamadı.

AİLENİN AKRABALARININ YANINA GİTTİĞİ ÖĞRENİLDİ

Yapılan araştırmalar sonucu ailenin, karantinaya alınma endişesiyle akrabalarının yanına gittiği öğrenilince rahat nefes alındı. (DHA)

