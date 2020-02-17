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Karantina gemisindeki Rus turistte koronavirüs tespit edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 17.02.2020 14:31 | Son Güncelleme

Japonya’nın Yokohama kentine demirleyen ve 3 bin 700 kişiyi taşıyan "Diamond Princess" isimli yolcu gemisindeki Rus bir turistte koronavirüse rastlandığı açıklandı.

Rusya’nın Japonya’da bulunan diplomatları tarafından yapılan açıklamada, karantina gemisinde bulunan 1 Rus vatandaşında virüse rastlandığı belirtildi.

Virüs tespit edilen kişinin karantina altında tedavisine devam edilirken vakanın koronavirüs tespit edilen ilk Rus vatandaşı olduğuna dikkat çekildi.

99 YOLCUDA DAHA KORONAVİRÜSE RASTLANDI

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan öldürücü korona virüsü Japonya’da yayılmaya devam ediyor. Japonya Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, karantinaya alınan yolcu gemisindeki 99 kişinin daha korona virüsü taşıdığının tespit edildiği belirtildi.

Yeni vakaların 85’ini yolcuların, 14’ünü ise mürettebattın oluşturduğu açıklanırken, enfekte kişilerin 19’unun durumunun ciddi olduğu ve bazılarının yoğun bakım ünitelerinde tedavi edildiği kaydedildi.

Son gelişmeler, karantina gemisindeki vaka sayısını 454’e çıkarırken, Japonya genelinde şimdiye dek tespit edilmiş vaka sayısı da 513’e ulaştı.

KARANTİNA ÇARŞAMBA GÜNÜ SON BULACAK

Virüs taşıdığı tespit edilen hastalar gemiden sağlık kurumlarına sevk edilirken, gemideki ABD vatandaşları da bu sabah Japonya’dan ayrılan uçakla tahliye edilmişti. Önümüzdeki günlerde Kanada, İtalya ve Hong Kong’un da vatandaşlarını tahliye etmesi beklenirken, karantinanın ise çarşamba son bulacağı belirtiliyor.

Kaynak: İHA

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