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Karantina günlerinde çöp konusunda nelere dikkat etmeliyiz?

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.04.2020 17:56 | Son Güncelleme

Koronavirüs hayatınıza girdiğinden beri almadığınız önlem, yapmadığınız temizlik kalmadı değil mi? Bir anda baş düşmanınız olan bu küçük mikroorganizma, hayatı tamamen değiştirdi. Şimdi, ona patronun kim olduğunu gösterme zamanı. Virüse karşı aldığınız birçok önleme, evinizdeki çöplerle ilgili olanları da ekleyin. Çöpleri doğru muhafaza ederek koronavirüsü evinizden uzak tutabilirsiniz.

Karantina günlerinde çöp konusunda nelere dikkat etmeliyiz?

Günlük tüketimlerinizden artan her türlü malzemeye çöp deniyor aslında. Yaşamınızın evinizde devam ettiği bu günlerde, çöpleri daha dikkatli muhafaza etmelisiniz. Dikkat etmediğinizde virüsler yaşam alanına kolaylıkla yayılabilir. İşte çöpler hakkında almanız gereken önlemler;

ÇÖPLER NASIL MUHAFAZA EDİLMELİ?

Çöpleri saklamak için yalnızca çöp poşeti kullanmayın. Çöpler mutlaka kapağı kapanabilen bir çöp kutusunda durmalı.
Çöp kutusunun kapağı her zaman kapalı durmalı. Aksi takdirde virüsler kolaylıkla etrafa yayılabilir.
Evde uzun süre çöp biriktirmek yanlış bir davranış. Her fırsatta birikmiş çöpler atılmalıdır.
Çöp kutusu sık sık deterjan ve suyla yıkanmalıdır. Çöpü çıkarttıktan sonra banyoda çöp kutusunu dezenfekte edin. Ters çevirerek kurumasını bekleyin. Kuruduktan sonra içine poşet geçirerek kullanmaya devam edebilirsiniz.
Mutfak tezgahının üzerine çöp kutusu koymayın. Çöp kutusunu balkonunuza ya da yiyeceklerden uzak olan bir yere koyabilirsiniz.
Dolapların içinde çöp bulundurmayın. Buralarda duran çöp poşetleri, koku yapabilir.
Balkon, çöp kutusu için ideal alandır. Sürekli hava alan bir yer olması açısından da virüslerden uzak kalmanızı sağlar.
Alışverişlerden sonra çöpe atılabilecek olan tüm ambalajları ve meyve sebze çöplerini ayırıp atın. Buzdolabınıza virüslü olabilecek ambalajları koymayın. Meyve sebzelerinizi en başta yıkayıp buzdolabınıza kaldırın.
Çöp kutusuna dokunduktan sonra hiçbir yere dokunmadan ellerinizi su ve sabunla en az 20 saniye boyunca yıkayın.
Çabuk bozulup virüs üretebilecek ve koku yapabilecek olan yiyecek çöplerini, çöp kutusuna atmadan önce bir plastik poşete koyun ve poşeti sıkıca bağlayın. Daha sonra çöp kutusuna atın.
Birikmiş çöpleri atarken ise çöp kutusuna dokunduğunuz eliniz ile hiçbir yere dokunmamalısınız. Çöpü çıkardıktan sonra ellerinizi en az 20 saniye boyunca su ve sabun ile dezenfekte edin.

Görsel 2

KULLANILMIŞ MASKE VE ELDİVENLER NE YAPILMALI?

Maske ve eldivenler sadece bir defa kullanılabilir. Kullanılan maske ve eldivenler hemen çöpe atılmalıdır.
Maskeyi çıkartırken kulağın arkasındaki lastiklerinden tutulmalı ve diğer yerlerine temas edilmeden çöpe atılmalıdır.
Maske ve eldiven çöpe atılmadan önce plastik bir çöp poşetine konulup poşetin ağzı sıkıca bağlanırsa virüs yayılımı engellenmiş olur.
Bu işlemlerden sonra da çöp kutusunun ağzı kapatılmalı ve hiçbir zaman açık bırakılmamalıdır.
Son işlem olarak hiçbir yere dokunulmadan önce, eller su ve sabun ile yıkanmalı veya dezenfektan ile virüslerden arındırılmalıdır.

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