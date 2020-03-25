Karantina günlerini evde geçirenler için 6 öneri

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmeye başlamasıyla alınan önlemler daha da artırıldı. Caner Yazıcıoğlu, karantina günlerini evde geçirenler için aktivite önerilerinde bulundu.Yazıcıoğlu, "Gerçekte neye hasret kaldığımız konusunda bir farkındalık keşfedebiliriz. Tam olarak neye ihtiyaç duyuyoruz? Vakit bulamadığımız gerekçesiyle yapamamaktan şikayet ettiğimiz şeyleri yapabiliriz” dedi. BU ÖNERİLERE UYABİLİRSİNİZ “Evde kalınan süre boyunca gerçekte neye hasret kaldığımız konusunda bir farkındalık keşfedebiliriz” ifadelerini kullanan Yazıcıoğlu, önerilerini şöyle sıraladı: "Vakit bulamadığımız gerekçesiyle yapamamaktan şikayet ettiğimiz şeyleri yapabiliriz. Merakımızı cezbeden konuları araştırabilir, kitapları okuyabilir, dizi ve filmleri seyredebiliriz. Aslında pek de felaket senaryoları türettiğimiz kadar vahim durumda değiliz. İnternet ve GSM erişimlerimiz var. Eskittiğimiz ve ihmal ettiğimiz kişileri arayarak geçmişlerimizi yad edebiliriz. Çok eskiden yakınlarımızla bir araya geldiğimizde eski foto albümlerimizi ortaya dökerdik. O albümlere göz gezdirebilir, bir kenara kaldırdığımız ve her biri anlam yüklü eşyalarımıza, mektuplarımıza göz atabiliriz. Emin olalım ki; her bir eski fotoğraf ve eşyaya baktığımızda geçireceğimiz süre çok uzun olacak. Ancak en önemlisi, yaşadığımız bu süreçten iyi birer ders çıkarmamız gerektiğidir. Belki de oturup bu anlarda hissettiklerimizi tüm samimiyetimizle yazıya dökebilir, gelecekte de dönem dönem okuyarak anlarımızın kıymetine hak ettiği değeri atfedebiliriz. Sağlık Bakanımızın da dediği gibi ‘Hayat Eve Sığar’.”

'STRES VE PANİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ YIKABİLİR' Tedbir almak ile panik yapmak arasındaki farkın ve farkındalığın sağlanmasının temel unsur olduğunu dikkat çeken Yazıcıoğlu, “Bilim insanları ve kamu yöneticilerimizin de sıklıkla vurguladığı üzere, tedbirimizi almaktan imtina etmemeliyiz ancak panik yapmak olumsuz etkilere mahal verecektir. Kanser tedavisi esnasında, doktorların hastalarına tavsiye ettiği en önemli ilaç moraldir. Çünkü moral ve motivasyon açısından iyi durumda olan birey, yaşadığı tüm süreçlerde yakalaması gereken adaptasyona rahatlıkla ulaşabilecektir. COVID-19 pandemisi için uzmanlarımızın da sıklıkla açıkladığı gibi, bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız gerekmektedir. Yine uzmanların altını çizdiği üzere, vücudumuzun salgıladığı hormonlar biyolojik sistemimizin eksiksiz işlemesini mümkün kılmaktadır. Ancak aşırı stres ve panik yaşayan bireylerin salgıladığı hormonlar, bağışıklık sistemimiz açısından yıkıcı etkilerde bulunabilir. Bu durumu önemsememek ve bir rehavet havası oluşturmaktan bahsedemeyiz, mutlaka birtakım tedbirler almalı ve gerekli ölçüde endişe duymalıyız. Ancak bunu bir yıkım olarak görmek ve felaket senaryoları türetmek, sürecin iyileşmesi adına bir yarar sağlamayacağı gibi, daha kötü sonuçları da doğurabilir” diye konuştu.