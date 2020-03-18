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  4. Karantina için böyle getirildiler! Avrupa'dan gelen bir kafile daha İstanbul'da

Karantina için böyle getirildiler! Avrupa'dan gelen bir kafile daha İstanbul'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2020 01:36 | Son Güncelleme

Koronavirüs sebebiyle uçuşların durdurulduğu Avrupa ülkelerinden gelen vatandaşlar karantina için yurtlara yerleştiridi.

Avrupa'dan Türkiye'ye dönenler karantina için hazırlanan yurtlara yerleşmeye devam ediyor. Akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na inan uçakta bulunanlar otobüslerle yurtlara getirildi.

Güngören'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Yurdu'na 10 otobüs, Başakşehir'de bulunan Kanunu Sultan Süleyman Yurdu'na ise 7 otobüs giriş yaptı.

"KARANTİNAYA ALIYORLAR İYİ YAPIYORLAR"

Almanya'da okuyan oğlu için yurdun önüne gelen Fatih Balkan, "Oğlum Almanya'dan Köln'den geldi. Sağ salim geldiler. Sağlığı da iyi gayet sağlıklı ama karantinaya alıyorlar mecburen iyi yapıyorlar almaları lazım tabi ki de. Keşke haber verselerdi nereye geleceklerini ben rastgele buraya geldim burada buldum. İnsan merak ediyor." dedi. (DHA)

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koronavirüs Karantina

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