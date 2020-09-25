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Karantina kaçak yurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 12:08 | Son Güncelleme

Bursa’da karantinaya uymayan 2’si kadın 7 kişi polis ve 112 ambulans nezaretinde yurda konuldu.

Bursa’da karantinaya uymayan 2’si kadın 7 kişi polis ve 112 ambulans nezaretinde yurda konuldu. Karantinaya uymayan ve çeşitli gerekçelerle temaslıları hakkında yalan beyanda bulunanlar hakkında da 2 yıla kadar hapis cezası uygulaması başladı.
İçişleri Bakanlığı’nın Covid ile mücadele kapsamında hazırlayıp 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelgenin ardından harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekipleri ile koordineli olarak karantina kaçaklarına karşı mücadele başlattı. Yapılan çalışmalarda testleri pozitif çıkan ya da bunlarla temaslı olup karantina altında bulunması gerekirken, dışarıda dolaşan 7 kişi tespit edildi. Evde karantinada olmaları gerektiği halde dışarıda gezen 2’ si kadın 7 kişi polis ekipleri tarafından merkez Nilüfer ilçesindeki Emirsultan Yurdu’na konuldu. Kapısında polisin beklediği yurtta 14 gün boyunca kapalı yerde tutulacak olan karantina kaçakları 14 günlük sürenin ardından serbest bırakılacak.
Öte yandan korona virüs testi pozitif çıkıp temaslıları hakkında eksik yada yanlış bilgi verenler hakkında da çalışma başlatıldı. Bursa genelinde ekonomik kaygılar sebebiyle özel sektörde çalışan bazı temaslılar hakkında doğru bilgi verilmediği, devlet dairelerinde ve kamuda görevli bazı memurlar hakkında da "temaslı olmadığı halde temaslıymış" gibi bilgi verildiği belirlendi. Bu kişiler hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası uygulanacağı öğrenildi.
Yetkililer salgınla mücadelenin en önemli unsurlarından birisi olan “filyasyon” çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş kişilerin yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermelerinin son derece önem taşıdığını vurguladı.
Öte yandan gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanların tespit edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı bildirildi.

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