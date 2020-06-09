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Karantina kilolarından kurtulmak zor değil!

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.06.2020 14:53 | Son Güncelleme

Yaklaşık üç aydır hepimizi eve kapatan pandemi sürecinin sonuna yaklaşırken karantina kiloları da kendini iyice hissettirmeye başladı. Normalleşmeye hazırlanırken vücudundan fazla yağları atmak isteyenler için uygulanan lipoliz işlemi, kalıcı ve yüz güldüren sonuçlar veriyor.

Karantina kilolarından kurtulmak zor değil!

Karantina günlerinin sonuna geldiğimiz bu günlerde, evde alınan kilolar için kalıcı çözümler aranmaya başlandı. Uzm. Dr. Şafak Göktaş tarafından uygulanan lipoliz, bu konuda sunduğu çarpıcı sonuçlarla göze çarpıyor. Peki, lipoliz kısaca ne anlama geliyor ve neler vaat ediyor?

Lipoliz, incelmesi ve erimesi güç olan inatçı bölgelere 10 cc’lik toplam dört enjektörle uygulanan bir işlem… Enjekte edildikten hemen sonra yağ yakımına başlayan lipoliz, beraberindeki diyet ve spor programıyla birlikte etkisini ilk seansın ardından fark ettiriyor. Karın, basen, iç bacak, bel çevresinde oluşan yağlar, kol, koltukaltı kenarı, gıdı ve selülitli bölgelere uygulanabiliyor. Lipoliz işleminde seans sayısı kişiye özgü olarak 1-3 arasında değişiyor. Doktor kontrolünde gerek görülürse ikinci seans 4 hafta sonrasında uygulanıyor. Çoğu zaman, bel çevresinde tek seansta 7-13 cm incelmeye varan sonuçlar alınıyor.

Yapılan işlemde, yağlı bölgenin içine fosfatidilkolin ve deoksikolik isimli enzimler enjekte ediliyor. Bu enzimler, yağ hücrelerinin zarının parçalanmasını ve dolayısıyla yağ hücrelerinin yok edilmesi sağlıyor. Her iki enzim de ABD’ de FDA tarafından , kullanımı yağ parçalamada onaylanmış güvenilir enzimlerdir. Bununla beraber, metabolizmanın hızlandırılması için L-Karnitin ve kafein de veriliyor. Bu da vücüdun dinlenme halinde bile daha fazla kalori yakmasını sağlıyor. Sonucun daha etkili olması için kişiye bir diyet ve egzersiz programı veriliyor.

Bu işlem, yağların karaciğer tarafından yok edilmesini sağladığından kişinin alkol almaması gerekiyor. Bol su içilmesi öneriliyor. Bunun yanı sıra aşırı sıcaktan, saunadan, hamamdan, sıcak duştan ve güneşlenmekten kaçınmak öneriliyor. Lipoliz bölgesel yağlanmayı azaltmayı hedeflediğinden ileri derecedeki obez hastalara uygulanmıyor.


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