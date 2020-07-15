Karantina kilolarını verirken sağlığınızdan olmayın

Yaz mevsiminin gelmesi ve normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte karantina sürecinde alınan fazla kilolardan kurtulmak için bireylerin hızlı kilo verdiren diyet programlarına yöneldiklerini vurgulayan Romatem Hastanesi Diyetisyeni Selin Cengiz, “ Düşük kalorili diyet programları, tek tip ya da yetersiz , dengesiz beslenme programları sağlıksız ve kişiye özel olmadığı içinkısa vadeli olmaktadır. Bu durumun aynı zamanda kişilerin vücut direncini azalttığından, ilerleyen dönemde farklı kronik hastalıklara davetiye çıkarabilir” ifadelerini kullandı.

Çin’de başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) pandemisi, kişileri birçok yönden etkilerken stres ile birlikte duygusal yeme davranışı eğilimlerimizde de artış gözlemlendi. Bunun sonucunda ise ‘Karantina Kilosu’ adını verdiğimiz durum ile karşılaştık.Normalleşme süreci ile birlikte ise bireyleri almış olduğu fazla kiloları vermek için çeşitli arayışlara girerken, birçok kişi sağlık açışından oldukça zararlı tek tip, yetersiz ve dengesiz beslenme programlarına yöneldi.