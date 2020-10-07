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Karantina kuralına uymayan genç muhtarı çileden çıkardı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2020 11:48 | Son Güncelleme

Isparta'da ev izolasyonuna uymayan 21 yaşındaki bir kişi muhtarın hedefi oldu. Ekipler, halk pazarına giden genci ikamet adresinden alarak yurda yerleştirirken, muhtar duruma tepki göstermeden edemedi. Zafer Mahallesi Muhtarı Recep Gürdal, “Mahalle sakinim keşke 3 gün daha sabredip pazara gitmese ne olurdu?” diyerek önümüzdeki günlerde karantina sayının artmasından korktuğunu dile getirdi.

Karantina kuralına uymayan genç muhtarı çileden çıkardı

Isparta’da muhtarlar, ev izolasyonunda olan vatandaşların kapılarına kadar giderek, kurallara uyup uymadıklarını kontrol ediyor. Kontrollerde evde olmayan vatandaşlar ise kalan sürelerini belirlenen yurtlarda geçiriyor. Zafer Mahallesi Muhtarı Recep Gürdal, dün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, ev izolasyonuna uymayan 21 yaşındaki S.B. isimli gence tepki gösterdi. Ev izolasyonunu kuralına uyup uymadığını denetlemek için gencin ikametine giden Muhtar Gürdal, gencin evde olmaması üzerine durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Daha sonra eve dönen genç, ambulansla alınarak, izolasyonda kalan süresini geçirmek üzere yurda yerleştirildi.

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'BELKİ BU OLAY SONRASI MAHALLEMDE KARANTİNA SAYISI ARTACAK'

Muhtar Recep Gürdal, sosyal medya hesabından gencin evinin önünde ambulans ve polis ekiplerinin olduğu fotoğrafı paylaşarak, “İzolasyona uymayıp semt pazarına alışverişine giden 21 yaşında olan S.B. isimli bir mahalle sakinimizi ambulans ve polis eşliğinde izolasyonda kalan süresini yurtlarda tamamlamak üzere ikamet adresinden alarak yurda gönderme zorunda kaldık. Biz takriben 2 aydır mahalle muhtarları olarak filyasyon ekibimiz ile birlikte vaka ve temas olanların adreslerine gidip evde olup olmadıklarını, adresten izole süresi bitimine kadar çıkmamaları hususunda uyarı yapıp, ihtiyaçları olur ise 112’yi arayıp vefa destek grubuna taleplerini yazdırmaları gerektiğini söylüyoruz. Acil bir durum olur ise 112 den ambulans istemeleri gerektiğini belirtiyoruz. Samimiyetimle söylüyorum bu sıcakta dolaştığımız için (günde 50-60 adres gezmek) bize devlet ilave bir ücret vermiyor. Sadece toplumun sağlığını düşünüyor ve bir an önce salgın bitsin diye çalışıyoruz. Belki bu olay akabinde mahallemde karantina sayısı artacak, bize ekstra filyasyon denetim yükü getirecek. Gerek kamu görevim sırasında ve muhtarlık faaliyetlerinde kanunlar, mevzuatlar ne ise kişi ayırımı yapmadan (kardeşim dahi olsa) uyguladığımı herkes bilir. Mahalle sakinim keşke 3 gün daha sabredip pazara gitmese ne olurdu?” diye yazdı.

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İHA

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