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  4. Karantina kurallarına uymadığı saptanınca... Polis ekipleri devreye girdi!

Karantina kurallarına uymadığı saptanınca... Polis ekipleri devreye girdi!

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2020 15:20 | Son Güncelleme

Bolu'da karantinayı ihlal ettiği saptanan bir kişi, polis ekipleri tarafından Kredi ve Yurtlar Kurumu’na götürülerek karantinaya alındı. Ekiplerin uygulaması sırasında yakaladığı kişi hakkında yasal işlem yapılarak 3 bin lira idari para cezasına çarptırıldı.

Karantina kurallarına uymadığı saptanınca... Polis ekipleri devreye girdi!

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Batı Gişeleri çıkışında uygulama yapan polis ekipleri, durdurdukları bir otomobilin sürücüsüne GBT sorgusu yaptı. Yapılan sorgulamada sürücü Erhan D.’nin, Bolu'daki bir fabrikada çalışan ve korona virüs testi pozitif çıkan arkadaşlarıyla teması nedeniyle 14 gün karantinada olması gerektiği tespit edildi. Karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen Erhan D. hakkında yasal işlem yapan ekipler, 3 bin lira idari para cezası kesti.

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İşlemlerin ardından Erhan D., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi kampüsünde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Seyyide Nefise Yurdu'na götürülerek karantinaya alındı.

İHA

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