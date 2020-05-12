Karantina Kurallarına Uymayan Tesla Fabrikası Üretime Başladı

Amerikalı elektrikli otomobil ve teknoloji üreticisi Tesla şirketinin sahibi Elon Musk, California’daki fabrikasını karantina yasaklarına rağmen açma kararı aldı ve üretimi başlattı.

Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda fabrikada üretimin başlamasından dolayı eğer biri gözaltına alınacaksa bunun kendisi olması gerektiğini söyledi ve sorumluluğu kabul ettiğini açıkladı.

Tesla’nın patronu haftasonu yaptığı açıklamada da eğer Tesla otomobil fabrikasının açılmasına izin verilmezse fabrikayı, California eyaletinden taşıma tehdidinde bulunmuştu.

Tesla şirketinden çalışanlara gönderilen bir e-postada da “İşe geri dönmekten ve sizlerin güvenle iş başı yapmanızı sağlayacak planı uygulamaya koymaktan dolayı mutluyuz. Ücretsiz izin sona erdi, üretim işine geri dönüyoruz!” denildi.

Tesla şirketinin fabrikasının bulunduğu California eyaletinin Alameda County bölgesinde, fabrikaların tam kapasiteyle üretime geçmesi uygulanan karantina koşulları nedeniyle yasak. Buna uymayan firmalara, yüksek para cezalarından hapis cezasına kadar varan yaptırımlar öngörülüyor.