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Karantina Kurallarına Uymayan Tesla Fabrikası Üretime Başladı

12.05.2020 12:13 | Son Güncelleme

Amerikalı elektrikli otomobil ve teknoloji üreticisi Tesla şirketinin sahibi Elon Musk, California’daki fabrikasını karantina yasaklarına rağmen açma kararı aldı ve üretimi başlattı.

Karantina Kurallarına Uymayan Tesla Fabrikası Üretime Başladı

Amerikalı elektrikli otomobil ve teknoloji üreticisi Tesla şirketinin sahibi Elon Musk, California’daki fabrikasını karantina yasaklarına rağmen açma kararı aldı ve üretimi başlattı.

Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda fabrikada üretimin başlamasından dolayı eğer biri gözaltına alınacaksa bunun kendisi olması gerektiğini söyledi ve sorumluluğu kabul ettiğini açıkladı.

Tesla’nın patronu haftasonu yaptığı açıklamada da eğer Tesla otomobil fabrikasının açılmasına izin verilmezse fabrikayı, California eyaletinden taşıma tehdidinde bulunmuştu.

Tesla şirketinden çalışanlara gönderilen bir e-postada da “İşe geri dönmekten ve sizlerin güvenle iş başı yapmanızı sağlayacak planı uygulamaya koymaktan dolayı mutluyuz. Ücretsiz izin sona erdi, üretim işine geri dönüyoruz!” denildi.

Tesla şirketinin fabrikasının bulunduğu California eyaletinin Alameda County bölgesinde, fabrikaların tam kapasiteyle üretime geçmesi uygulanan karantina koşulları nedeniyle yasak. Buna uymayan firmalara, yüksek para cezalarından hapis cezasına kadar varan yaptırımlar öngörülüyor.

Amerika Maliye Bakanı Steven Mnuchin yaptığı açıklamada, Elon Musk’a destek verdi ve California eyaletinin Tesla fabrikasını eyalette tutmaya devam etmesi için gerekenleri yapması tavsiyesinde bulundu.

California Valisi Gavin Newsom da birkaç gün önce Elon Musk’la konuştuğunu ve kendisinin dile getirdiği kaygıların, eyalette yeniden üretimin başlaması konusunda atılan adımlara da yardımcı olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Musk’ın California’daki fabrikasını başka bir eyalete taşımakla tehdit etmesi üzerine Teksas, Georgia, Utah, Oklahoma ve Nevada valileri kendisine sosyal medya üzerinden mesajlar yazarak fabrikayı kendi eyaletlerine taşıması çağrısında bulundular.

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