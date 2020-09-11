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Karantina kurallarına uymayanlara yurt şartı

11.09.2020 14:18 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüs tanısı konmasına rağmen, karantina kurallarına uymayanlar yurt veya pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulacak.

Uygulama karantina koşullarını sağlama imkanı olmayanlar için de geçerli olacak.İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tanısı konmasına rağmen izolasyon kurallarına uymayarak, başkalarını riske atan ve başkalarına hastalığın bulaşmasına yol açan kişilere karşı tedbirleri artırıyor. Bakanlık tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Yurt ve Pansiyonlarda İzolasyon" konulu genelgeye göre karantina kurallarını ihlal edenlerin yurt veya pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulması öngörülüyor. Buna göre, evde izolasyonda olması gerekirken, yapılan denetim sonucu konutlarını terk ettikleri belirlenenler "Valiliklerce izolasyon sürecini tamamlatmak üzere yurtlara veya pansiyonlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulacak." Ayrıca, bu kişiler hakkında gerekli idari işlemler yapılarak, suç duyurusunda bulunulacak.

Bakanlığın genelgesine göre, mevsimlik işlerde çalışan tarım veya inşaat işçileri gibi karantina süresini geçirecek "uygun bir meskeni olmayan kişiler valiliklerce kendilerine tahsis edilen yurtlara veya pansiyonlara yerleştirilecek ve izolasyon süresi burada tamamlatılacak." Bu kişilerin izolasyon süresince beslenme ve barınma giderleri valilikler tarafından karşılanacak.

İzolasyon için tahsis edilecek yurt ve pansiyonların yönetimi bir mülki idare amirinin genel koordinasyonunda mevcut yöneticilerle yürütülecek.

Yurt veya pansiyonların her türlü temizlik hizmetleri ve diğer lojistik ihtiyaçları AFAD tarafından karşılanacak. Ayrıca, buralarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişiler ile görevlendirilen personelin beslenme ihtiyaçları AFAD koordinasyonunda Kızılay tarafından giderilecek.

Bakanlığın genelgesine göre, yurt ve pansiyonlara ziyaretçi kabul edilmeyecek.

DW/JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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