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Karantina kurallarını ihlal eden 5 şahıs yakalandı

25.03.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da karantina kurallarını ihlal eden 5 kişi yakalandı.24 Mart 2021 Çarşamba günü Samsun’da pozitif veya temaslısı olup karantina kurallarını ihlal eden toplam 5 şahıs İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak, gerekli adli ve idari işlemler yapıldı.

Samsun’da karantina kurallarını ihlal eden 5 kişi yakalandı.
24 Mart 2021 Çarşamba günü Samsun’da pozitif veya temaslısı olup karantina kurallarını ihlal eden toplam 5 şahıs İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak, gerekli adli ve idari işlemler yapıldı. Samsun Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İlimizde güven timlerimiz tarafından yapılan kararlı ve şok denetimlerde, gezintiye çıktılarını beyan eden 2 şahsın yapılan HES kodu sorgulamalarında riskli oldukları tespit edilmiş olup, karantina kurallarını ihlal eden söz konusu şahıslara idari yaptırım cezası uygulanarak 112 ekiplerine teslim edilmiştir. İlkadım ilçemizde, karantina kurallarını ihlal edip ikametinde olmayan 1 şahıs, zincir bir markette alışveriş yapmak için içeri girerken yapılan HES kodu sorgulamasında durumu riskli olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 1 şahıs ve aracıyla seyahat halinde iken trafik ekiplerimizce yapılan HES kodu sorgulamasında karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 1 şahıs, idari yaptırım cezası uygulandıktan sonra filyasyon ekiplerine teslim edilmiştir. En büyük zenginliğimizin sağlık olduğunu bir kez daha vurgulayarak, karantina kurallarını ihlal edip toplum sağlığına tehdit oluşturan şahıslara asla taviz verilmeyecektir. İlimizi çok riskli iller kategorinden çıkarıp, maviye kategoriye yükseltmek için denetimlerimiz artarak yoğun bir şekilde de devam edecektir” denildi.

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