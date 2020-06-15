HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Karantina nedeniyle ergenler akıl sağlığı sorunları yaşayabilir

Karantina nedeniyle ergenler akıl sağlığı sorunları yaşayabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 15.06.2020 15:10 | Son Güncelleme

Cambridge Üniversitesi araştırmacıları, yeni tip koronavirüs karantinalarının gençlerin ruh sağlığı üzerinde uzun vadeli zararlı etkileri olabileceği konusunda uyardı. Yüz yüze sosyal etkileşimin, 10-24 yaş arasında beyin gelişimi ve benlik duygusu oluşturmak için hayati önem taşıdığını aktaran uzmanlar, gençleri bundan mahrum bırakmanın, daha sonraki yaşamda bir dizi zihinsel sağlık, davranışsal ve bilişsel sorunlara yol açabileceği konusuna dikkat çekti.

Karantina nedeniyle ergenler akıl sağlığı sorunları yaşayabilir

İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi uzmanları, karantina nedeniyle ergenlerin ilerleyen yıllarda davranışsal ve bilişsel problemler yaşayabileceğini açıkladı.

Lancet dergisinde yayımlanan araştırmada, okulların sağlıklı bir şekilde açılmasının hükümetlerin ilk önceliği olması gerektiği, 10-24 yaş arasındaki gençlerde yüz yüze iletişimin betin gelişimi ve benlik duygusu yaratmada hayati bir önem taşıdığı aktarıldı.

AKIL SAĞLIĞI SORUNLARI ERGENLİKTE BAŞLIYOR

Bilim insanları, 10-24 yaş arasında tanınımlanan, ilk ergenlik ve genç yetişkinlik çağları arası, ergenlerin kişiliklerinin gelişmesinde en kritik dönemlerinde olduğunu söyleyerek bu dönemde meydana gelen hormonal değişiklikler nedeniyle ailelerinden daha çok arkadaşlarıyla vakit geçirmek istediğiklerini söyledi. Uzmanlar ayrıca ergenliğin kişilerin akıl sağlığı sorunlarının orataya çıktığı dönem olduğunu aktardı.

Cambridge Üniversitesi Psikoloji departmanından Profesör Sarah-Jayne Blakemore, şu anda söz konusu yaş grubunda bulunan insanların yeni tip corona virüs karantinaları nedeniyle, ilerleyen dönemde toplumda akıl sağlığı sorunlarında artışa neden olabileceğini söyledi.

YÜZ YÜZE İLETİŞİM BEYİN GELİŞİMİ VE BENLİK ALGISINDA HAYATİ ÖNEME SAHİP

Blakemore, “Covid-19 pandemisi nedeniyle, dünyanın dört bir yanında yaşayan pekçok ergen, onların gelişiminde önemli bir rol oynayan yaşıtlarıyla yüz yüzü iletişim kurma imkanı bulamıyor. Fiziksel mesafe önlemleri geçici olsa bile, birkaç aylık süre bile onların hayatında büyük bir kayıp. Kara merciilerini genç insanların hayatları konusunda uyarmalıyız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, MIT Üniversitesi’nden Amy Orben ve Livia Tomova yaptıkları bir çalışmada, sosyal medyanın ergenlerin yaşıtlarıyla iletişim kurmasını sağladığını ve onları karantinanın negatif etkilerinden koruyabileceğini açıkladı.

SOSYAL MEDYA YALNIZLIK HİSSİNİ AZALTABİLİR

İngiltere’de her 12 ile 15 yaş arasındaki 10 gençten 7’sinin sosyal medya hesabı veya bir sanal oyun hesabı bulunuyor.

Dr. Orben, “Bazı araştırmalar mesajlaşma ve başkasının profiline direk paylaşım yapmanı gibi eylemler içeren aktif sosyal medya kullanımının, kişilerarası iletişimi korumaya ve insanların kendini iyi hissetmesini sağladığını gösteriyor” açılmasını yaptı.

Daha önce İngiltere’de Nisan ayında 5 bin 260 kişinin katıldığı bir çalışmada 16 ile 24 yaş arasındaki bireylerin yarısından fazlası kendini her zaman yalnız hisstettiğini ifade etmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çığlıklarını duyan koştu! Ayıyla uzun süre boğuştu ama... Çığlıklarını duyan koştu! Ayıyla uzun süre boğuştu ama...
Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Talihsiz olaylardan sonra Acun'dan Survivor için flaş karar!

Talihsiz olaylardan sonra Acun'dan Survivor için flaş karar!

Polonya yanlışlıkla Çekya'yı 'işgal etti'

Polonya yanlışlıkla Çekya'yı 'işgal etti'

Mehmet Aslantuğ'dan duygu dolu video!

Mehmet Aslantuğ'dan duygu dolu video!

Vaka sayısı arttı! Gün boyu camilerden anonslar yapılıyor

Vaka sayısı arttı! Gün boyu camilerden anonslar yapılıyor

Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde deprem

Depremin bilançosu açıklandı!

Depremin bilançosu açıklandı!

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Guaido'dan ilginç iddia: Hafter'in uçağı Caracas'a indi

Guaido'dan ilginç iddia: Hafter'in uçağı Caracas'a indi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Hafter sözcüsü itiraf etti: İlerleme durdurulacak dediler

Hafter sözcüsü itiraf etti: İlerleme durdurulacak dediler

Korkutan açıklama: Sanırım iç savaşa gidiyoruz

Korkutan açıklama: Sanırım iç savaşa gidiyoruz

Diğer Haberler
Rusya'da casusluktan suçlu bulunan Whelan'a 16 yıl hapis!

Casusluktan suçlu bulunan Whelan'a 16 yıl hapis!

İngiltere'de ABD savaş uçağı düştü

İngiltere'de ABD savaş uçağı düştü

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Yaralı beyaz bir adamı kurtarmıştı! İlk kez konuştu

O olayın kahramanı ilk kez konuştu

Venedik'te 'turist istemiyoruz' protestosu

Venedik'te 'turist istemiyoruz' protestosu

ABD'deki polis şiddetinde otopsi raporu açıklandı: Cinayet

Otopsi raporu açıklandı: Cinayet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.