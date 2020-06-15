Karantina nedeniyle ergenler akıl sağlığı sorunları yaşayabilir

Cambridge Üniversitesi Psikoloji departmanından Profesör Sarah-Jayne Blakemore, şu anda söz konusu yaş grubunda bulunan insanların yeni tip corona virüs karantinaları nedeniyle, ilerleyen dönemde toplumda akıl sağlığı sorunlarında artışa neden olabileceğini söyledi.

Bilim insanları, 10-24 yaş arasında tanınımlanan, ilk ergenlik ve genç yetişkinlik çağları arası, ergenlerin kişiliklerinin gelişmesinde en kritik dönemlerinde olduğunu söyleyerek bu dönemde meydana gelen hormonal değişiklikler nedeniyle ailelerinden daha çok arkadaşlarıyla vakit geçirmek istediğiklerini söyledi. Uzmanlar ayrıca ergenliğin kişilerin akıl sağlığı sorunlarının orataya çıktığı dönem olduğunu aktardı.

Lancet dergisinde yayımlanan araştırmada, okulların sağlıklı bir şekilde açılmasının hükümetlerin ilk önceliği olması gerektiği, 10-24 yaş arasındaki gençlerde yüz yüze iletişimin betin gelişimi ve benlik duygusu yaratmada hayati bir önem taşıdığı aktarıldı.

YÜZ YÜZE İLETİŞİM BEYİN GELİŞİMİ VE BENLİK ALGISINDA HAYATİ ÖNEME SAHİP

Blakemore, “Covid-19 pandemisi nedeniyle, dünyanın dört bir yanında yaşayan pekçok ergen, onların gelişiminde önemli bir rol oynayan yaşıtlarıyla yüz yüzü iletişim kurma imkanı bulamıyor. Fiziksel mesafe önlemleri geçici olsa bile, birkaç aylık süre bile onların hayatında büyük bir kayıp. Kara merciilerini genç insanların hayatları konusunda uyarmalıyız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, MIT Üniversitesi’nden Amy Orben ve Livia Tomova yaptıkları bir çalışmada, sosyal medyanın ergenlerin yaşıtlarıyla iletişim kurmasını sağladığını ve onları karantinanın negatif etkilerinden koruyabileceğini açıkladı.

SOSYAL MEDYA YALNIZLIK HİSSİNİ AZALTABİLİR

İngiltere’de her 12 ile 15 yaş arasındaki 10 gençten 7’sinin sosyal medya hesabı veya bir sanal oyun hesabı bulunuyor.

Dr. Orben, “Bazı araştırmalar mesajlaşma ve başkasının profiline direk paylaşım yapmanı gibi eylemler içeren aktif sosyal medya kullanımının, kişilerarası iletişimi korumaya ve insanların kendini iyi hissetmesini sağladığını gösteriyor” açılmasını yaptı.

Daha önce İngiltere’de Nisan ayında 5 bin 260 kişinin katıldığı bir çalışmada 16 ile 24 yaş arasındaki bireylerin yarısından fazlası kendini her zaman yalnız hisstettiğini ifade etmişti.

