Karantina Odasında Bir Haber Spikeri İki Banka Yöneticisi

Arkadaşları Başak ve Utku’yla İngiltere’ye göç eden Büşra Sanay, Türkiye’nin hala Corona vakalarında kırmızı listede tutulması yüzünden bu ülkedeki ilk günlerini karantinada bir otel odasında geçiriyor.
Üç arkadaş Londra Heathrow havalimanında, uçaktan iner inmez görevlilerin eşliğinde, yakınlarda bir otele götürüldü. Normalde kişi başı 1750 sterlin olan karantina odası, paylaşılınca daha hesaplı geldi ve üçü 11 günü birlikte geçirmeye karar verdi.
Yaklaşık üç ay önce CNN Türk’te yıllarca devam ettiği haber spikerliğinden ayrılmaya karar veren Büşra Sanay, İngiltere’nin İstanbul Konsolosluğu, göçmenlik başvurusu kabul edince evini kapattığını, eşyalarını küçük kutulara yerleştirip Gebze’de bir depoya teslim ettiğini söyledi.
“Vize çıkınca tedirgin olduk”
Sanay, yılbaşından bu yana artık yürürlükten kalkmış ‘Ankara Anlaşması’ olarak bilinen vize çıktığı zaman, Türkiye’den ayrılma fikrinin ciddiye bindiğini ve bu durumun ilk başta “tedirgin edici geldiğini” kaydetti.
Sanay, aynı şekilde İngiltere’den kabul yazısı alan karantina arkadaşı Başak’la birlikte duygularını, “İşte o an biraz daha fark ettik, aslında ülkemize ne kadar bağlı olduğumuzu” şeklinde ifade etti.
Daha geçen Ağustos ayında evlenirken ülke değiştirmek akıllarından dahi geçmeyen Başak ve Utku da bu beklenmedik kararı vermekle yüzleşmiş.
“Buna ‘kaçış’ demek zoruma gidiyor”
Bir bankadaki ‘beyaz yakalı’ işlerini geride bırakıp geldikleri İngiltere’de, aynı düzeyde devam etme olasılığı konusunda “daha azına razı mısınız” sorusunu yönelttiğimiz Başak ve Utku çifti, harekete geçerken “maddi değil manevi karşılığını göz önünde bulundurarak geldik” dedi.
Bankadaki Sosyal Sorumluluk Proje Yöneticisi pozisyonunu bırakıp gelen Utku “Bu kaçışlar da bu yüzden. Buna kaçış demek zoruma gidiyor” dedi. Utku “Kaçış demeye dilim varmamalıydı ama maalesef, bu böyle” diyerek sözlerini sürdürdü.
Tesellileri bu göçü, kariyerlerinde deneyim için bir fırsat olarak görmek.
“Ülkedeki politik durumları es geçmeyeceğim”
Göç gerekçesi sorusuna “ülkedeki politik durumların bizi rahatsız ettiği gerçeğini de es geçmeyeceğim, diyerek yanıt veren Utku, “böyle söylemekten çekinmiyorum kimseye” dedi.
Üç arkadaş İngiltere’nin onlara daha sakin bir yaşam sunmasını umuyor.
Eşi Başak, yine bankada yönetici pozisyonundaki işini bırakarak geldiği İngiltere’de “Ankara Anlaşması’na göre reklam ve pazarlama alanında iş kurmam gerekiyor,” dedi. Utku ise, eş durumundan vizesi olduğu için, daha kapsamlı bir çalışma iznine sahip.
Büşra Sanay: “Ayrılmak istemedim ama olmadı”
‘Neden?’ sorusuna yanıt vermeye “Uzun yıllardır aklımda olan bir şeydi, farklı bir kültürde bir süre yaşamak” diye başlayan Sanay, İngiltere’den kabul mektubunun işten ayrıldığı zamana denk gelmesini şans olarak niteledi.
Haber spikerliği işini neden bıraktığını anlatırken “olmadı” diyen Büşra Sanay, aslında gönül işi olarak gördüğü gazetecilik mesleğini, ona kattığı deneyimleri ve çok sevdiği haberciliği bırakmak istemediğini belirtti.
Şimdi göçü, İngilizce dil bilgisini ilerletmek, kendisinde tanımadığı tarafları görebilmek ve kendisini yeniden “inşa etmek” için bir şans olarak görüyor.
“Türkiye’de depolar ek alanlar açtı”
Ev eşyasını teslim ettiği görevlilerle sohbet ederken, onların son zamanlarda depo talebinin arttığından bahsettiğini anlatan Büşra Sanay, depocular gibi o da, bunun son yıllarda hız kazanan ‘beyin göçünün’ bir göstergesi olduğunu düşünüyor.
Artan talebe karşılık depolar alanlarını genişletmiş, yetmeyince depoların sayısı arttırılmış. Sanay’ın evine eşya toplamaya giden elemanlar da aynı şekilde işlerinin arttığından söz etmiş.
Depocuların “bırakılalı sekiz yıl olmuş ve öylece konteynerler var” sözlerini, bir röportaj gibi değerlendiren Sanay “maalesef ülkenin gerçeği bu” dedi.
“Haberlerde anlattık: Türkiye’de çok şiddet var”
Sanay, karantina arkadaşı Utku’nun, göç nedenlerini anlatırken “politik rahatsızlıkları es geçmeyeceğim” demesine atıfta bulunarak “bir haberci olarak söyleyebilirim ki Türkiye’de çok fazla şiddet var” diye konuştu.
“Kardeşini Doğurmak: Türkiye’de Ensest Gerçeği” adlı aile içi cinsel istismarı konu alan kitabıyla da dikkatleri üzerine çeken haberci, şiddetin nedeninin de siyasi olduğunu düşünüyor.
“Canımı kime teslim edeceğim?”
Büşra Sanay İngiltere’de hiç şiddet olmadığını elbette düşünmediğini ancak Türkiye’yle kıyasta burada daha az tedirgin olmayı umabileceğini söyledi. “Bir kadın olarak sürekli arkamı kollayarak, paltomun cebinde taşla yürümek istemiyorum” diyen Sanay, yıllardır anlattığı şiddet haberlerine gönderme yaparak “Ben canımı kime teslim edeceğim?” diye sordu.
“Tabii ki hepsi için geçerli değil, ama” diye özellikle not düşen Sanay, Türkiye’de ‘polisin iki noktada kendilerinden yardım isteyen kadınlara tecavüz ettiği haberlerinin’ bir kadın olarak aklından çıkmadığını, söyledi.
Sanay, “Yardım isteyen kişiye polis aracında tecavüz edildiğini biliyoruz” diyerek, yıllarca televizyondan anlattığı haber başlıklarını hatırlayıp kadına, hayvana ve doğaya uygulanan şiddete karşı hiç önlem alınmamasından yakındı.
“Gazetelerde yazılamayanlar WhatsApp gruplarında yazılıyor”
İngiltere’ye gelmekle Türkiye’den gelecek haberlerden yine de uzak kalamayacağının farkında olduğunu kaydeden Sanay, gazetecilerin yazılamayan haberleri ancak WhatsApp gruplarında yazabildiğini söyledi.
Sanay, tıpkı karantina arkadaşları Başak ve Utku gibi, “Buraya gelmiş olmak Türkiye’den kopmak demek değil” diye konuştu.
Günün birinde eğer dönerlerse, yeni deneyimler ve kazandıklarıyla, elleri dolu bir şekilde dönmek istiyorlar.
Onlara göre bu göç, kesin bir veda değil: “Bir nefes alma.”