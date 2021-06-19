Karantina Odasında Bir Haber Spikeri İki Banka Yöneticisi

Sanay, aynı şekilde İngiltere’den kabul yazısı alan karantina arkadaşı Başak’la birlikte duygularını, “İşte o an biraz daha fark ettik, aslında ülkemize ne kadar bağlı olduğumuzu” şeklinde ifade etti.

Sanay, yılbaşından bu yana artık yürürlükten kalkmış ‘Ankara Anlaşması’ olarak bilinen vize çıktığı zaman, Türkiye’den ayrılma fikrinin ciddiye bindiğini ve bu durumun ilk başta “tedirgin edici geldiğini” kaydetti.

Yaklaşık üç ay önce CNN Türk’te yıllarca devam ettiği haber spikerliğinden ayrılmaya karar veren Büşra Sanay, İngiltere’nin İstanbul Konsolosluğu, göçmenlik başvurusu kabul edince evini kapattığını, eşyalarını küçük kutulara yerleştirip Gebze’de bir depoya teslim ettiğini söyledi.

Üç arkadaş Londra Heathrow havalimanında, uçaktan iner inmez görevlilerin eşliğinde, yakınlarda bir otele götürüldü. Normalde kişi başı 1750 sterlin olan karantina odası, paylaşılınca daha hesaplı geldi ve üçü 11 günü birlikte geçirmeye karar verdi.

Arkadaşları Başak ve Utku’yla İngiltere’ye göç eden Büşra Sanay, Türkiye’nin hala Corona vakalarında kırmızı listede tutulması yüzünden bu ülkedeki ilk günlerini karantinada bir otel odasında geçiriyor.

Üç arkadaş İngiltere’nin onlara daha sakin bir yaşam sunmasını umuyor.

Göç gerekçesi sorusuna “ülkedeki politik durumların bizi rahatsız ettiği gerçeğini de es geçmeyeceğim, diyerek yanıt veren Utku, “böyle söylemekten çekinmiyorum kimseye” dedi.

Tesellileri bu göçü, kariyerlerinde deneyim için bir fırsat olarak görmek.

Bankadaki Sosyal Sorumluluk Proje Yöneticisi pozisyonunu bırakıp gelen Utku “Bu kaçışlar da bu yüzden. Buna kaçış demek zoruma gidiyor” dedi. Utku “Kaçış demeye dilim varmamalıydı ama maalesef, bu böyle” diyerek sözlerini sürdürdü.

Bir bankadaki ‘beyaz yakalı’ işlerini geride bırakıp geldikleri İngiltere’de, aynı düzeyde devam etme olasılığı konusunda “daha azına razı mısınız” sorusunu yönelttiğimiz Başak ve Utku çifti, harekete geçerken “maddi değil manevi karşılığını göz önünde bulundurarak geldik” dedi.

Daha geçen Ağustos ayında evlenirken ülke değiştirmek akıllarından dahi geçmeyen Başak ve Utku da bu beklenmedik kararı vermekle yüzleşmiş.

Eşi Başak, yine bankada yönetici pozisyonundaki işini bırakarak geldiği İngiltere’de “Ankara Anlaşması’na göre reklam ve pazarlama alanında iş kurmam gerekiyor,” dedi. Utku ise, eş durumundan vizesi olduğu için, daha kapsamlı bir çalışma iznine sahip.

Büşra Sanay: “Ayrılmak istemedim ama olmadı”

‘Neden?’ sorusuna yanıt vermeye “Uzun yıllardır aklımda olan bir şeydi, farklı bir kültürde bir süre yaşamak” diye başlayan Sanay, İngiltere’den kabul mektubunun işten ayrıldığı zamana denk gelmesini şans olarak niteledi.

Haber spikerliği işini neden bıraktığını anlatırken “olmadı” diyen Büşra Sanay, aslında gönül işi olarak gördüğü gazetecilik mesleğini, ona kattığı deneyimleri ve çok sevdiği haberciliği bırakmak istemediğini belirtti.

Şimdi göçü, İngilizce dil bilgisini ilerletmek, kendisinde tanımadığı tarafları görebilmek ve kendisini yeniden “inşa etmek” için bir şans olarak görüyor.

“Türkiye’de depolar ek alanlar açtı”

Ev eşyasını teslim ettiği görevlilerle sohbet ederken, onların son zamanlarda depo talebinin arttığından bahsettiğini anlatan Büşra Sanay, depocular gibi o da, bunun son yıllarda hız kazanan ‘beyin göçünün’ bir göstergesi olduğunu düşünüyor.