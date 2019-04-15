"Karantina" operasyonlarına ilişkin davada 105 sanığa beraat

İZMİR (AA) - İzmir'de ihaleye fesat karıştırma iddialarına yönelik ''Karantina'' operasyonlarına ilişkin açılan davada tutuksuz yargılanan 105 sanık hakkında beraat kararı verildi.

Haklarında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, rüşvet" suçlarından dava açılan 105 tutuksuz sanık, 29 Mart'ta İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında beraat etti.

Mahkeme heyeti, "suçun yasal unsurları oluşmadığını" gerekçe göstererek sanıkların beraatine karar verdi.

- Operasyonlar

İzmir, İstanbul, Manisa, Balıkesir, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum ve Şırnak'ta 2009'un Mayıs ayında eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, bazı belediye meclis üyeleri ve kamu kurumlarında memur olan 13 kişinin de aralarında bulunduğu 54 zanlı gözaltına alınmıştı.

Ekim 2009'daki "Karantina-2" adı verilen operasyonda da 51 kişi yakalanmıştı.

Savcı, 105 sanık hakkında ''Suç işlemek amacıyla örgüt kurma'', ''ihaleye fesat karıştırma'', ''edimin ifasına fesat karıştırma'' ve ''rüşvet'' suçlamalarında dava açmıştı.

