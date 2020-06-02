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Karantina sonrası yeniden açılmak isteyen striptiz kulübü, arabaya servis verecek

betul.songur betul.songur
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Bavyera’daki Landshut kasabası, sosyal mesafenin korunabilmesi için müşterilerin erotik dansçıları arabalarından izleyebilecekleri yeni bir uygulamaya ev sahipliği yapıyor.

Karantina sonrası yeniden açılmak isteyen striptiz kulübü, arabaya servis verecek

Almanya’da striptiz kulüp sahibi girişimci, kulübünün yeniden açılabilmesi için arabaya servis uygulaması başlattı. Her Cuma ve Cumartesi gecesi arabalı müşteriler, sosyal mesafeyi koruyarak 35 Euro karşılığında bu kulüpteki performansları izleyebilecekler.

Landshut’taki etkinliklerde çalan DJ’lerden Micaela Schafer “Bence böyle bir konsept muhteşem. İnsanların yeniden normalleşmeye ihtiyacı var. Herkes tekrar dışarı çıkmak, iyi müzik dinlemek ve eğlenmek istiyor” dedi.

1

(Arabaların içindeki izleyiciler, mümkün olan en yakın mesafeden dansçıları izleyebiliyor.)

Kulübün yöneticisi ise “İşlerimiz şimdilik iyi, tekrar bir hareketlilik olmaya başladı. Müşteriler, bu şovların eğlenceli olduğunu söylüyor. Uygulamanın olumlu olacağını düşünüyorum; çünkü akşam erken saatlerde başlıyoruz ve işlerimiz gayet iyi gidiyor” dedi.

Almanya’da kayıtlara geçmiş 183.627 koronavirüs vakası var ve ölümlerin sayısı 8.610.

2

(DJ Miceala Schafer uygulamanın, karantinadaki Almanlara iyi geldiğini söyledi.)

Alman hükümeti pandemiye karşı önlemleri 17 Mart’ta, oldukça erken bir aşamada uygulamaya başlamıştı ve Angela Merkel de ülkenin Covid-19 pandemisini kast ederek “testi geçtiğini” söylemişti. Almanya’da karantina uygulamaları kaldırılırken, ülkede futbol iki aylık bir karantina döneminden sonra tekrar canlandı. Alman futbol ligi Bundesliga’da maçlar 16 Mayıs’ta oynanmaya başladı ve kadın futbolunda Wolfsburg, Köln’ü 4-0 yendi.

3

(Tıpkı futbolda olduğu gibi, yetişkinlere yönelik eğlence sektörü de, karantina sonrası yeni kurallara uyum sağlıyor.)

4

(Genellikle serbest çalışan striptiz dansçıları, işlerini sürdürebilecek fırsatların doğmasından dolayı memnun.)

Amerika’da da The Lucky Devil Lounge adlı kulüp, karantina sonrası arabaya servis uygulamasıyla yeniden açılmıştı. Boober Eats adıyla hizmet veren mekan, dansçıların yemek servsinde çalışmasını ve böylece işlerini sürdürebilmelerini amaçlamıştı.

5

(Karantinanın etkileri hala sürerken, insanların dışarı çıkıp eğlenmelerini sağlayan uygulamalar memnuniyetle karşılanıyor.)

Amerikalı striptiz kulüp işletmecisi Shon Boulden “Pandemi sonrası dönemde, para kazanmanın güvenli ve yaratıcı yollarını düşünmek gerekiyor. Hükümetler tüm bar, restoran ve striptiz kulüpleri kapatmıştı. Bizim gibi işletmeler, tekrar hizmet verebilmek için çok hızlı şekilde yeni yollar düşünmek zorunda kaldık” dedi.

6

(İzleyicilerin gösteriyi izlemek için yalnızca 15 dakikaları var.)

Amerikalı The Lucky Devil Lounge adlı kulüp müşterilerine yiyecek, içecek ve striptiz dans gösterinin haricinde yarı çıplak karaoke şarkıcıları ve yerel sağlık merkezleri tarafından yasal olarak sağlanan esrar sunuyor.

Amerika ve Almanya’daki arabaya servis uygulamaları, benzer hizmetler sunan işletmelerin hayatta kalabilmesi için alternatif bir model sunmuş oldu. Ancak bu uygulamaların avantajı sadece işletmelerin para kazanmaya devam etmesiyle sınırlı değil. Shon Boulden “Uygulamamız sadece sağlıklı ve güvenli değil. Aynı zamanda çalışanlarımızın ve müşlerilerin ruhsal sağlıkları için de avantajlara sahip” dedi.

Kaynak: Dailystar

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