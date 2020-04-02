Karantina sürecinde aile içi şiddete dikkat!

Salgının yayılımını önlemek amacıyla sosyal izolasyon sağlanmaya çalışılırken, koronavirüs nedeniyle milyonlarca insan da evlerine kapandı. Ancak bu durum başka sorunları da açığa çıkarıyor. Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart’tan itibaren 152 silahlı şiddet olayının meydana geldiğini belirten Altınbaş Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Barış Tuncer, aile içi şiddet tehlikesine dikkat çekti. Salgının bir doğal afet olarak kabul edildiğini belirten Tuncer, “Bu durum stresle, kaygıyla baş etme, öfke kontrolü, çatışma çözme becerilerine, iletişim becerilerine sahip olmayan insanların şiddete başvurmalarına veya aile bireylerine daha fazla şiddet uygulamalarına neden olabiliyor” dedi. 11 MART’TAN BU YANA 118 ÖLÜMLÜ VAKA YAŞANDI Umut Vakfı’nın yayınladığı verilere değinen Tuncer, Türkiye’de 11 Marttan itibaren 152, 6 Marttan itibaren 202 silahlı şiddet olayının meydana geldiğini, 6 Marttan itibaren 118 kişinin öldüğü ve 197 kişinin yaralandığını belirterek, “Salgın hastalıklar bir doğal afettir. Maddi ve sosyal kayıplara yol açabilir. Bu durum stresle, kaygıyla baş etme, öfke kontrolü, çatışma çözme becerilerine, iletişim becerilerine sahip olmayan insanların şiddete başvurmalarına veya aile bireylerine daha fazla şiddet uygulamalarına neden olabiliyor” dedi.

“EMPATİ, BEN DİLİ VE SOSYAL DESTEK ÖNEMLİ” Tüm toplumu ve bireyleri olumsuz etkileyen bu süreçte aile içi iletişimde çok dikkatli olmak gerektiğini belirten Barış Tuncer, “Empati kurmaya ve ben dilini kullanmaya özen göstermek gerekiyor. Empati, kişinin bir iletişim esnasında, kendini karşısındakinin yerine koyarak duyarlı bir yaklaşım içinde olmasıdır. Ben dili, kişinin kendisini rahatsız eden davranışın kendisinde nasıl bir duygu uyandırdığını ifade eden söyleyiş biçimidir. Kişiyi bütünüyle suçlamak yerine davranışı vurgular. Ben dilinde, özellikle olumsuz duyguların yaşandığı durumlarda, kişiye önce davranışı tanımlanarak, bu davranıştan nasıl etkilendiği belirtilir ve ardından, ne hissedildiği söylenir” açıklamasını yaptı. Aile bireylerinin özelliklerine ilişkin onları kıran, mahcup eden, üzen ifadeler, ego zedeleyici dilin kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Tuncer, “Bu yüzden özellikle bu dönemde, insanların birbirlerine karşı daha çok sevecen, saygılı, hoşgörülü, anlayışlı, sıcak, yakın, destekleyici davranmaları gerekmektedir. Böylelikle, yaşadığımız stresli, dönemi ve zorlukları daha kolay ve daha az zararla atlatabiliriz” diye konuştu.