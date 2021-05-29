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Karantina süresi kaç gün, karantina süresi değişti mi? Sağlık Bakanlığı'ndan flaş açıklama!

29.05.2021 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu karantina süresi ve koronavirüs rehberinde güncellemeler yaptı. Buna göre Covid-19 Rehberi'nde en önemli değişikliklerden biri koronavirüs vakalarıyla yakın temaslı olanların karantina süresindeki değişiklik oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından tehdit edici olarak tanımlanmakta olan virüsün çeşitli varyantlarında ise karantina süresi uzatıldı. Peki karantina süresi kaç gün, karantina süresi değişti mi? İşte Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması...

Karantina süresi kaç gün, karantina süresi değişti mi? Sağlık Bakanlığı'ndan flaş açıklama!

Karantina süresi ve koronavirüs rehberinde önemli güncellemeler yapıldı. Yayınlanan Covid-19 Rehberi'nde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan kararla pozitif vakalarla yakın temaslı olanların karantina süresi değiştirildi. Ayrıca virüsün çeşitli varyantlarında karantina süresi uzatıldı. Peki karantina süresi kaç gün?

KARANTİNA SÜRESİ KAÇ GÜN? KARANTİNA SÜRESİ DEĞİŞTİ Mİ?

Vatandaşlar koronavirüs karantina süresinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Daha önce yakın temaslılar için 10 gün olarak uygulanan karantina süresi Bilim Kurulu'nun hazırlamış olduğu yeni rehber ile birlikte değişikliğe uğradı. Yeni karara göre koronavirüs temaslıların karantina süresi 14 güne çıkarıldı. Ayrıca kişilerin birbirine mesafesinin 2 metreden az olması, 10 dakikadan uzun süre kapalı alanda veya korunmasız temas kurulması yine yüksek riskli olarak kabul edilecek.

Yayınlanan rehberde, iki doz aşısının olan temaslı kişilerle ilgili de bir güncelleme yapıldı. Aşı olmuş olan kişilere daha önce temaslı olması halinde karantina gerekmiyordu fakat yeni rehbere göre yakın temaslı olurlarsa o vatandaşlar da 14 gün karantinaya alınacak. Bununla birlikte semptom göstermeyen yakın temaslı kişilerde, PCR testinin negatif çıkması halinde 10'uncu günden sonra karantina süreci sonlandırılabilecek.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı karantina

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