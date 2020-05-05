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  4. Karantina yurdunda kalan öğrenci, kontrabasıyla konser verdi

Karantina yurdunda kalan öğrenci, kontrabasıyla konser verdi

İLGİNÇ HABERLER  | 05.05.2020 15:13 | Son Güncelleme

Sivas'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında yurtta karantina altında tutulan kişiler, İrem Özyiğit'in mini konseriyle moral buldu. Karantina altındaki Özyiğit, kendisiyle aynı süreci paylaşan onlarca vatandaşa keyifli anlar yaşattı.

Almanya, Avusturya ve Hindistan'dan getirilen 639 Türk vatandaşı, karantina dönemini Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Sivas Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu Başbakan Binali Yıldırım Kampüsü'nde geçiriyor. Her türlü imkanın sunulduğu yurtta, Avusturya'dan gelen ve karantina sürecini geçiren Mozarteum Üniversitesi Kontrbas Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi İrem Özyiğit, konser verdi. Özyiğit, odasının önünde koridorda verdiği mini konser ile karantinadaki vatandaşlara klasik müzik keyfi yaşattı. Karantinadaki vatandaşlarda alkışlarla Özyiğit'e destek verdi. (İHA)

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