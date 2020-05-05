Karantina yurdundaki üniversiteli Beliz: İyi ki ülkeme döndüm

Belçika'dan yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Nisan'da ülkeye dönüşleri sağlanıp, Trabzon ve Gümüşhane'deki öğrenci yurtlarında karantina altına alınan 328 kişi, 14 günlük gözetim sürelerinin dolmasını bekliyor. Her gün düzenli olarak sağlık kontrolünden geçirildiklerini belirten karantinadaki vatandaşlar, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, memnuniyetlerini dile getiriyor.

Gümüşhane'de Ahmet Ziyaüddin Yurdu’nda karantina süreci devam eden Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Beliz Temizgezek, İtalya'dan yurda gelme sürecinde yaşadıklarını anlattı. İtalya’ya Erasmus programı dahilinde gittiğini anlatan Temizgezek, 6 aylık programının 2’inci ayından sonra ortaya çıkan virüs nedeniyle Türkiye dönmeye karar verdiğini söyledi. Temizgezek, "Roma’da Erasmus yapıyordum. Roma’da altı ay kalmam gerekiyordu. 2 ay kalabildim daha sonra Belçika’ya gittim. Çünkü Roma’daki durum çok kötüydü. İtalya’da durumlar çok büyük patlak verdi. İtalya’da sosyal hayat çok yoğun bir şekilde ilerliyordu. Sokaklarda sosyal yaşam devam ediyordu, hiç kimse virüsü ciddiye almadı ve festivallere katıldıkları için durumlar iyice kötüleşti. Belçika’ya gitmeye karar verdim. İtalyanca konuşamayacaksak, sosyal hayata katılamayacaksak ve okula gidemeyeceksem İtalya’da kalmanın bir anlamı yoktu. Erasmus yapmamın nedeni zaten dilimi geliştirmekti” diye konuştu.