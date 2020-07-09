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Karantinada evde yapılan dudak dolgusu korkunç şekilde sonuçlandı

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.07.2020 13:12 | Son Güncelleme

40 yaşındaki Kelly Rogers karantinadayken dudak dolgusu yaptırmaya karar vererek ucuz yöntemlere yöneldi. Ancak uygulama sonrası dudakları moraran kadın, araba kazası geçirmiş gibi görünüyor.

Karantinada evde yapılan dudak dolgusu korkunç şekilde sonuçlandı

Yanlış estetik uygulama kurbanı olan kadın “Daha önce de yaptırmıştım ve uygulama 180 pounddu. Ama sonra 85 pounda yapan bir şirket buldum. Çok ucuzdu. İsminde akademi olduğu yer alıyordu. İşlemi yapacak insanlara iyi bir eğitim verildiğini düşündüm” diyen Kelly, aynı işlemi neredeyse yarı fiyatına sunan başka bir şirket bulunca denemeye karar verdi.

Şirket, Kelly’e estetisyenlerinin iyi eğitimli olduğunu, Covid-19 nedeniyle ekstra eğitimden geçtiklerini ve bu işlemi evde güvenle yapacak kadar iyi olduklarını söyledi.

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Kafası karışan Kelly, karantinada güzellik uygulamalarının güvenli olabileceğine karar verdi. Kelly işlem sırasında bir damarın parçalandığını iddia ediyor; ancak şirket Kelly’deki morarma ve şişliklerin alerjik reaksiyondan kaynaklandığını söylüyor.

“İşlemin yapıldığı sabahın ertesinde uyandığımda araba kazası geçirmiş birine benziyordum. Kendimi aptal gibi hissediyorum ve çok utanıyorum” diyen Kelly, yüzündeki morlukların estetisyen hatasından kaynaklandığına emin.

Kelly, yaşadıklarından sonra estetik ve kozmetik üzerine çalışmalar yapan bir derneğin yardımına başvurdu. Welsh Aesthetic and Cosmetic Society (Welsh Estetik ve Kozmetik Topluluğu) yönetim kurulu üyesi olan Jane Laferla dolgu maddesinin yanlışlıkla damar içine enjekte edildiğine dair işaretler olduğunu, işlem sırasında kullanılan çözücü maddenin yalnızca doktorlar tarafından reçete edilebileceğini ve söz konusu dolgu maddesinin artık İngiltere’de lisanslı olmadığını iddia ediyor.

Laferla, hükümeti yıllardır bu alandaki düzenlemeleri yürürlüğe koyma konusunda zorladıklarını belirterek, yanlış uygulama nedeniyle çok fazla şikayet aldıklarını söyledi. Laferla’nın iddialarına cevap veren bir estetik kliniği bu bilgilerin yanlış olduğunu, kullanılan malzemenin tamamen yasal olduğunu belirtti.

Kelly’nin yaşadığı deneyim ise, bu tür kozmetik uygulamaların öncesinde iyi bir araştırmanın ne kadar önemli olduuğunu tekrar hatırlattı.

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