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Karantinada evden çıkan adama hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 14:27 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Covid-19’a yakalanan şahsa karantina kurallarına uymadığı için 3 ay 10 gün hapis cezası verildi.İnegöl’de ikamet eden S.B., Covid-19 hastası olduğu için evde karantinaya alındı.

Karantinada evden çıkan adama hapis cezası

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Covid-19’a yakalanan şahsa karantina kurallarına uymadığı için 3 ay 10 gün hapis cezası verildi.
İnegöl’de ikamet eden S.B., Covid-19 hastası olduğu için evde karantinaya alındı. Yetkililer tarafından izlemeye alınan şahıs sık sık evinde kontrol edildi. Yapılan kontrollerde evde olması gereken S.B’nin evde olmadığı tespit edildi. Şahıs hakkında Türk Ceza Kanununun 195. maddesi uyarınca kamu davası açıldı. S.B., İnegöl 6. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandı. Şahsa 3 ay 10 gün hapis cezası verildi.

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