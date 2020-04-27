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Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2020 09:25 | Son Güncelleme

Koronavirüs karantinası sonrası Talas ilçesinde dağıtılan yardım paketleri yürekleri ısıttı. Türk Kızılay ekibinin eve giden bir vatandaşa yardım ettiği anlar sosyal medyada ilgiyle karşılandı.

Koronavirüs salgını çerçevesinde uygulanan kısıtlamalarda ve oluşturulan Vefa Gruplarında bulunan Türk Kızılayı ekibi, ’Evde Kal’ çağrısına uyan vatandaşlara yardım ulaştırmaya devam ediyor. Türk Kızılayı Talas Şubesi tarafından Çatakdere Mahallesi’ndeki vatandaşlara yardım dağıtıldı. Sokak sokak dağıtılan yardımlar sırasında eşeğin üzerinde evine dönen bir vatandaşa da yardım eden ekibin görüntüleri büyük ilgi gördü.

Türk Kızılayı Talas Şube Başkanı Ünal Yüksel, Talas ilçesinde 22 mahallede yardım dağıtımında bulunduklarını söyledi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
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