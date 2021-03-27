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Karantinada Londra’dan Kenter Tiyatrosu'na Selam

27.03.2021 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Tiyatrolar Günü'nde Müşfik Kenter’in kızı ve arkadaşları Çehov’un ‘'İnsan Denen Garip Hayvan” adlı eserini, video paylaşım platformu YouTube’a uyarladı

Karantinada Londra’dan Kenter Tiyatrosu'na Selam

Dünya Tiyatrolar Günü'nde Müşfik Kenter’in kızı ve arkadaşları Çehov’un ‘'İnsan Denen Garip Hayvan” adlı eserini, video paylaşım platformu YouTube’a uyarladı.

Londra’da yaşayan Türk tiyatrocular, Kenter Tiyatrosu'nun 37 yıl önce sahneye koyduğu “İnsan Denen Garip Hayvan” adlı eseri, bugün Müşfik Kenter’in kızı Melisa Kenter’le birlikte YouTube’da sahneye koydu.

Karantina nedeniyle bir okuma tiyatrosu şeklinde canlı gerçekleşen oyunu, VOA Türkçe takip etti.

Melisa Kenter, Günyol Bakoğlu, Deniz Sayar ve Olgu Kocakülah’ın, Londra’da karantina zamanı sadece paket servisi yapan Fieldseat adlı restoranın bodrum katında sahnelediği oyun YouTube’dan canlı yayınlandı.

Seslendirme sanatçısı olarak ünlenen ve sesi bir çok filmde hayat verdiği karakterlerle tanınan Günyol Bakoğlu’nun YouTube kanalında yayınlanan oyun, karantina dönemine uygun olarak sadece okuma şeklinde temsil edildi.

Melisa Kenter, 37 yıl önce babası Müşfik Kenter ve halası Yıldız Kenter tarafından sahnelenen oyunu hayal meyal hatırladığını ve ailede kalan tek tiyatrocu olarak bu oyunu yeniden sahneye koymaktan dolayı duyduğu heyecanı paylaştı.

Bir yıldan fazla karantinada sanattan uzak olan genç tiyatrocular ise Londra’da Türkçe olarak seslendirdikleri bu oyunla yeniden hayata bağlandıklarını ifade etti.

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