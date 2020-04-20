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Karantinada moral dansı! Yurt görevlilerinden ’Tokat Sarması’ şov

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2020 11:11 | Son Güncelleme

Tokat'ta koronavirüs nedeniyle Hollanda’dan getirilerek misafir edilen vatandaşlara moral için Tokat sarması oynayan yurt görevlileri takdir topladı.

Karantinada moral dansı! Yurt görevlilerinden ’Tokat Sarması’ şov

Hollanda’dan Tokat’ta getirilen 2’si bebek 346 vatandaş yaklaşık 3 gün önce Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara yerleştirildi. 14 gün süre ile gözetim altında tutulacak olan vatandaşlara KYK Gülsüm Ana Öğrenci yurdu görevlilerinden 3 personel moral vermek için devreye girdi. Tulum ve maskelerle kente has olan ‘Tokat sarması’ oynayan görevliler izleyenlerden alkış topladı. Eğlenceli anların yaşandığı o anlar yurtlarda kalan öğrenciler ve görevli personelin cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Karantinadaki vatandaşlara moral olsun diye ’Tokat Sarması’ oynadılar

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Anahtar Kelimeler:
Tokat koronavirüs

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