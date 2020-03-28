Karantinada olan Ava Karabatic çıplak fotoğraflarını satmaya başladı

Instagram'da yaklaşık 107 bin takipçisi olan ve sürekli cesur paylaşımlar yapan Ava, neredeyse her halini hayranlarıyla paylaşıyor. Karantinada evde kaldığı süre içinde cesur paylaşımlarını çoğaltan modelden takipçilerini hayerete düşüren bir teklif geldi.

PARA KARŞILIĞI SATACAK!

Hırvat model, yatakta yuvarlanırken, sürekli çıplak uyuduğunu ve uyurken çekilmiş fotoğraflarını Instagram'da paylaşmak istediğini söyledi. Ama model, Instagram'ın görüntüleri hemen kaldıracağı korkusu ile paylaşmadığını söyledi. Ava, hayranları arasında bu fotoğraf ve videolarını isteyen olursa, para karşılığında satacağını söyledi.



