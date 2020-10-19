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Karantinada olması gereken 2 kişi Yedigöller’de yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 12:14 | Son Güncelleme

Bolu’da jandarma ekipleri tarafından Yedigöller Milli Parkı’nda çadır kamp yaptıkları sırada yakalanan korona virüs temaslı 2 kişi yurda yerleştirildi.Bolu’nun önemli turizm merkezlerinden birisi olan Yedigöller Milli Parkı girişi ve park içerisinde bulunan çadır kamp alanında jandarma ekipleri tarafından Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapılıyor.

Bolu’da jandarma ekipleri tarafından Yedigöller Milli Parkı’nda çadır kamp yaptıkları sırada yakalanan korona virüs temaslı 2 kişi yurda yerleştirildi.
Bolu’nun önemli turizm merkezlerinden birisi olan Yedigöller Milli Parkı girişi ve park içerisinde bulunan çadır kamp alanında jandarma ekipleri tarafından Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapılıyor. Hafta sonu özellikle tatilcilerin yoğun olarak ziyaret ettiği parkta HES kontrolü yapan ekipler, Ankara’dan gelerek çadır kampı yapan 2 kişinin korona virüs temaslı olduğu belirlendi. Karantina kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle TCK’nin ilgili maddesi uyarınca haklarında yasal işlem yapılan 2 kişiye para cezası uygulandı.
Ekipler, karantina kurallarını ihlal eden 2 kişinin bulunduğu bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatarak durumu 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri korona virüs temaslı 2 tatilciyi karantina sürelerini doldurmaları için Abant İzzet Baysal Üniversitesi yerleşkesindeki Seyyide Nefise Yurduna götürdü.

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