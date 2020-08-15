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Karantinada olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2020 14:39 | Son Güncelleme

Edirne'de, jandarma tarafından Ankara'dan gelen yolcu otobüsünde yapılan kontrolde, koronavirüs vakasıyla temaslı olduğu için evde karantinada olması gereken G.Ö. isimli kadın yakalandı. G.Ö., 3 bin 150 lira para cezası verildikten sonra, çağrılan ambulansla evine gönderildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent girişindeki gişelerde denetimlerini sürdürüyor. Trafik denetimlerinin yanı sıra vatandaşları, maske takmaları yönünde uyaran ekipler, kimlik kontrolü de yapıyor.

Bugünkü denetimlerde Ankara'dan gelen bir yolcu otobüsünde kimlik kontrolü yapıldı. Kontrolde, yolcular arasındaki G.Ö. isimli kadının, koronavirüs hastasıyla temas ettiği için evde karantina altında olması gerektiği tespit edildi. Görevlilere, gezmek için Ankara'ya gittiğini Edirne'deki evine döndüğünü söyleyen G.Ö.'ye karantina kararına uymadığı için 3 bin 150 lira para cezası verildi. Kadın, çağrılan ambulansla evine gönderildi.

'VATANDAŞ UYGULAMADAN MEMNUN'

Otomobiliyle geldiği gişelerdeki denetimin yerinde olduğunu söyleyen Fatih Aksoy adlı vatandaş, "Denetim olması gereken bir şey, takdir ediyorum. Ben ve ailem kurallara uymaya özen gösteriyoruz" dedi.

Recep Dönmez de, "Denetim uygulamalarını çok önemli buluyorum. Fakat kurallara uymayan çok kişinin olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.

(DHA)

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