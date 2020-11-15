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Karantinada olması gereken vatandaş jandarmanın huzur timlerine yakalandı

15.11.2020 12:11 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde karantinada olması gereken bir vatandaş, jandarmanın huzur timlerinin uygulamasında tespit edildi.Kdz.Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı Jandarma Motorlu Asayiş Timinin salgın tedbirlerine vatandaşların uyumunu artırmak ve HES kodu uygulaması yapmak maksadıyla Alaplı yol kontrol noktasında uygulama faaliyeti sürüyor.Jandarma huzur timlerinin sürdürdüğü denetimlerde A.Ö.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde karantinada olması gereken bir vatandaş, jandarmanın huzur timlerinin uygulamasında tespit edildi.
Kdz.Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı Jandarma Motorlu Asayiş Timinin salgın tedbirlerine vatandaşların uyumunu artırmak ve HES kodu uygulaması yapmak maksadıyla Alaplı yol kontrol noktasında uygulama faaliyeti sürüyor.
Jandarma huzur timlerinin sürdürdüğü denetimlerde A.Ö. (52) isimli şahsın karantina altında olması gerektiği tespit edildi. Yapılan kontrolde aracıyla seyahat ettiği tespit edilen sürücü huzur timlerine yakalandı. Ekipler A.Ö.’nün karantina altında tutulması için gerekli çalışmayı başlattı.
Öte yandan, jandarma ekiplerinin salgın sürecinde yoğun ve titiz çalışmaları sürüyor.

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