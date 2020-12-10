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Karantinada olması gerekirken seyahatte yakalandı

10.12.2020 14:01 | Son Güncelleme:
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Riskli olduğu için karantinada olması gereken izlemdeki vatandaş, araçla seyahat ederken polis ekiplerine yakalandı.

Riskli olduğu için karantinada olması gereken izlemdeki vatandaş, araçla seyahat ederken polis ekiplerine yakalandı. Kameralardan rahatsız olduğunu belirten sürücü, “Hoş bir durum değil, rahatsız oluyorum. Kamerayı kapatır mısınız?” dedi.
Olay, Aksaray - Adana Karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Covid-19 tedbirleri kapsamında karayolunda denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, E.K. (26) idaresindeki 27 BHN 99 plakalı otomobili durdurdu. Seyahat belgesi kontrolü yaptığı sırada polis ekipleri sürücünün riskli ve izlemde olduğunu, karantinada olması gerektiğini tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri izlemdeki sürücüyü ambulansla alarak karantinaya alınması için İl Hıfzıssıhha Kurulunun belirlemiş olduğu Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğüne ait yurda götürdü. Ambulansa binerken kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına kameralardan rahatsız olduğunu belirten sürücü, “Gerçekten rahatsız oluyorum, şunu kapatır mısınız? Neyi çekiyorsunuz şu anda. Bakın kameradan rahatsız oluyorum, hoş bir durum değil yani” diye tepki gösterdi.

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