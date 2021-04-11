Karantinada olması gerekirken sokakta yakalandı: Kendimi vururum

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekipleri Rıfat E. (51) idaresindeki otomobili durdurdu.

SAĞLIK EKİPLERİ ÇAĞRILDI

Eczaneden geldiğini belirten şahsın HES Kodu sorgulamasını yapan polis ekipleri şahsın koronavirüs izlenimlisi olduğunu tespit etti. HES kodu sorgulamasında “Riskli” olarak görünen adam için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

"KENDİMİ VURURUM"

Telefonla yakınlarıyla görüştükten sonra kendini görüntüleyen basın mensuplarını fark eden adam, “Kardeşim vallahi virüsüm yok, kendimi vururum” dedi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri tarafından ambulansa bindirilen adam polis nezaretinde Cemalettin Aksaray-i Yurt Müdürlüğüne götürülerek 10 gün karantinaya alındı. (İHA)

