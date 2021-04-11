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Karantinada olması gerekirken sokakta yakalandı: Kendimi vururum

11.04.2021 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da temaslı olduğu için “Riskli” olarak izlenimi devam eden ve karantinada olması gereken adam sokakta polise yakalanınca, “Kardeşim vallahi virüsüm yok, kendimi vururum.” diyerek çekim yapan basın mensuplarına tepki gösterdi.

Karantinada olması gerekirken sokakta yakalandı: Kendimi vururum

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekipleri Rıfat E. (51) idaresindeki otomobili durdurdu.

SAĞLIK EKİPLERİ ÇAĞRILDI

Eczaneden geldiğini belirten şahsın HES Kodu sorgulamasını yapan polis ekipleri şahsın koronavirüs izlenimlisi olduğunu tespit etti. HES kodu sorgulamasında “Riskli” olarak görünen adam için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

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"KENDİMİ VURURUM"

Telefonla yakınlarıyla görüştükten sonra kendini görüntüleyen basın mensuplarını fark eden adam, “Kardeşim vallahi virüsüm yok, kendimi vururum” dedi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri tarafından ambulansa bindirilen adam polis nezaretinde Cemalettin Aksaray-i Yurt Müdürlüğüne götürülerek 10 gün karantinaya alındı. (İHA)

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