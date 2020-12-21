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Karantinada olması gerekirken valilikte yakalandı

21.12.2020 15:38 | Son Güncelleme:
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Karantinada olması gerekirken valilikte yakalandı

Aksaray Valiliği girişinde HES kodu sorgulaması yapılan Nuray B., karantinada olması gerektiği ortaya çıkınca ambulans ile yurda götürüldü. Nuray B.'nin yanında olan ve "Annem gitmesin" diyerek ağlayan çocuklarını ise polis memuru sakinleştirdi.

Aksaray Valiliği ek binasına 2 çocuğu ile gelen Nuray B.’nin, HES kodu sorgulamasında koronavirüs hastasıyla temaslı olduğu için evinde karantinada olması gerektiği belirlendi. Hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan Nuray B., görevlilere ve kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Kadının "Annem gitmesin" diye ağlayan çocuklarını ise polis memuru sakinleştirdi.

Nuray B., karantina süresini tamamlaması için ambulansla Kredi Yurtlar Kurumu'na götürüldü. Nuray B.'ye ayrıca 3 bin 150 TL ceza uygulandı.

Kaynak: DHA


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