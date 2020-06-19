Karantinada ruhlarla konuştuklarını iddia ettiler!

Sam Bennetts, karantina esnasında evinde ruhsal aktiviteleri deneyimlediğini iddia eden insanlardan biri. Londra’nın batısında Feltham’da yaşayan Sam, evli ve yedi çocuk annesi. Hayatı boyunca ruhlarla ilgilendiğini söyleyen Bennet, karantina sırasında Zoom üzerinden bir seans yapmış. Kendisini falcı medyum ve spiritüel medyum olarak tanımlayan kadın, bu alanda çok sayıda iş yaptığını söyledi.

Karantina başladığından sonra evde yeni ruhların varlığını hissettiklerini söyleyen Sam, bu ruhun altı ila dokuz yaş aralığında bir erkek çocuk olduğunu belirtti. “Yaşasaydı şimdi sekiz yaşında olacak bir bebeğimi kaybettim. Bu ruhun o olup olmadığını bilmiyoruz. Onu ilk önce 13 yaşındaki kızım gördü. Kızım onu ilk kez banyoda gördüğünde ruh kapıdaydı ve sonra kayboldu. Aynı şey birkaç kez oldu. Varlığını hissediyoruz ama bizim için onu tanımak veya neden burda olduğunu bilmek yeterli değil. Çok meraklı ve burada olduğunu bilmemizi istiyor ama sonra hemen saklanıyor, tıpkı bir çocuk gibi” diyen Sam, ruhun ailesinden biri gibi olduğunu söyledi.

Küçük çocuğun Mart ayı sonunda veya Nisan başında görünmeye başladığını söyleyen Sam, bu tarihin kaybettiği oğlunun ölüm yıl dönümü olan 18 Nisan’dan kısa bir süre öncesine denk geldiğini söyleyerek “Bu yüzden gelenin oğlum olduğunu düşünüyoruz. Onu daha fazla hissetmek istiyoruz, ama ona zaman vermemiz gerek” dedi. Gelen ruhun kendilerini muhtemelen tanıdığını söyleyen Sam, çocuğun daha önceden kimseyi ziyaret etmemiş olduğunu düşünüyor.

“Bir belirip bir kayboluyor. Onu iki günde bir görüyoruz. Televizyon izlerken aniden merdivenlerde beliriyor. Üst katta, kızımın yatak odasının yakınlarında daha çok vakit geçiriyor” diyen Sam yaşadıklarından dolayı şaşırmış görünmüyor. Yıllardır ruhlarla olumlu ve olumsuz temaslar kurduğunu belirten Sam “Vücudumda dövülerek morartılar oluştu, nefes alamayıncaya kadar boğazım sıkıldı, karanlık, kasları olan kütle gibi bir şeyle mücadele ettim. Yaklaşık bir metre genişliğinde ve tavan kadar uzun olduğunu söyleyebilirim. İnsana benziyordu ama üst kısmı belirsizdi. Yatak odasındaydık ve pencere kenarında parfüm şişeleri vardı, onları kafamda patlattı” diyerek başından geçen bir olayı anlattı.

Mart Cooper da karantinada doğaüstü olaylar yaşadığını söyleyenlerden. Mart ayında yeni bir eve taşınan Mart önce küçük başlayan olayların giderek büyüdüğünü söylüyor. Mart yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Dört aydır buradaydım ve ilk günden itibaren bir şeyler olmaya başladı ve olaylar zamanla arttı. Başta gıcırtı ve yumruk sesleri vardı; ama böyle şeylere inanan biri olmadığım için görmezden geldim. Ama sonra olaylar giderek büyüdü. En son olan olayda telefonumla Facebook’tan canlı yayın yapıyordum ve yanımdan bir şey uçtu. Sanki biri bir şey fırlattı. Herkes olanları gördü". “Hayatımda kaybettiğim çok insan oldu. En önemlisi de en büyük kızımdı. Yaşasaydı Kasım ayında 11 yaşında olacaktı” diyen Mart, Sam’le benzer bir şekilde evdeki ruhun doğumdan kısa bir süre önce ölen kızına ait olabileceğini düşünüyor. “Evdeki hareketliliğin nedeninin kesinlikle kızım olduğunu söyleyemem ama taşındığım tüm evlerde veya ziyarete gittiğim arkadaşlarımın evinde kesinlikle bir hareketlilik oluyor” diyen Mart aktivitelerin artmasına karantinanın neden olmadığını, sadece evde daha çok zaman geçirdiği için böyle şeylerle daha çok karşılaşıldığını söyleyerek “Bence artan hareketlerin nedeni karantina veya karanlık değil. İnsanlar karantina nedeniyle evde ve dört duvar arasına sıkışmış durumda. Bu nedenle bazı şeyler daha farkedilir oluyor” dedi.