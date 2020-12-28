Karantinada seks oyuncaklarının satışı iki katına çıktı

Koronavirüs salgını sırasında seks oyuncakları satışında patlama yaşandı ve satışlar iki katına çıktı. Yalnızca oyuncaklar değil, seks bebeklerinin satışında da artış yaşandı.

Business Insider’ın raporuna göre seks oyuncakları ve iç çamaşırı perakendecileri İngiltere’de 26 Kasım’da başlayan karantina haftasında geçen yıla kıyasla dokuz kez daha fazla ürün sattı. Business Insider’a konuşan bir yetkili satılan oyuncakların her zamankine kıyasla daha fazla fetiş ürün içerdiğini ve müşterilerin BDSM ürünlere daha fazla yöneldiğini söyledi.

İngiltere merkezli Love The Sales adlı bir pazar yeri de seks oyuncakları satışında 2019’a kıyasla %101’lik bir artış olduğunu söyledi.

Love The Sales’in kurucu ortağı Stuart McClure “Birlikte eve kapanan çiftler daha fazla vakit geçirmeye başladı. Böylece yeni şeyler deneyecek fırsat bulabildiler. Karantina, sevdiğiniz şeyleri keşfetmek için mükemmel bir zaman ve bunu yatak odası oyuncaklarına olan talebin artmasında da görebiliyoruz” dedi.



