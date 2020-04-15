Karantinada sıkılıp atık malzemelerden çardak yaptılar

Mardin'deki Mazıdağı’nda Rıdvan ve İbrahim Denli kardeşler, korona virüs nedeniyle kendilerini karantinaya aldı. Karantinada sıkılan iki kardeş, evlerindeki atık malzemeleri toplayarak damlarında çardak yaptı. Çardaklarını bitiren kardeşler, karantina zamanlarını burada geçirmeye başladı.

Korona virüs salgınında kendilerini bireysel karantinaya aldıklarını kaydeden inşaat mühendisliği öğrencisi Rıdvan Denli, kardeşinin daha önce de çardak yapmayı planladığını söyledi. Rıdvan Denli, "Kendisi çalıştığı için bir türlü vakti olmuyordu. Bir çeşit malzeme aldık tahta ve boya gibi, ama bir türlü vakit bulamıyorduk yapmaya. Geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararıyla beraber evde sıkıldık ve 2 günde doğal malzemelerle çardak yaptık. Sosyal mesafeyi korumak adına bu çardağı yaptık ve burada kitap okuyup çayımızı içiyoruz. Çardağın yapımında da tamamen geri dönüşüm malzemesi kullandık. Evde odunluğa atılmış malzemelerle yaptık. Amacımız sosyal mesafeyi koruyup birer pozitif vaka olarak dış etkenlerden kendimizi koruyup, hem yaşlıları hem de gençleri böyle bir hastalığa bulaştırmamak istedik" dedi.