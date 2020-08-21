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Karantinada sıkılıp kahvehaneye gitti, yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2020 18:29 | Son Güncelleme

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde, kızının koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alınan M.G. (47) sıkılıp, başka bir mahalledeki kahvehaneye gitti. Görenlerin ihbarı üzerine yakalanan M.G.'ye, 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.

Karantinada sıkılıp kahvehaneye gitti, yakalandı

Günyüzü ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi'nde oturan M.G., kızının koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine evinde karantinaya alındı. Bir süre sonra karantinadan sıkılan M.G., otomobiliyle yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Ayvalı Mahallesi'nde bulunan kahvehaneye gitti.

KARANTİNADAN KAÇAN M.G.'YE PARA CEZASI KESİLDİ

M.G.'yi görenler, durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine kahvehaneye gelen jandarma ekipleri, karantinadan kaçan M.G.'ye 3 bin 150 lira idari para cezası kesti. M.G., tekrar karantinada kaldığı evine götürüldü. (DHA)

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