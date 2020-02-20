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Karantinada tutulan gemide iki kişi hayatını kaybetti!

DÜNYA HABERLERİ  | 20.02.2020 10:42 | Son Güncelleme

Japonya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Yokohama limanında karantinada tutulan Diamond Princess yolcu gemisindeki 2 yolcu hayatını kaybetti.

Karantinada tutulan gemide iki kişi hayatını kaybetti!

Japon haber ajansı Kyodo’nun haberine göre, 500’den fazla kişide Kovid-19 virüsünün tespit edildiği “Diamond Princess" gemisinde 80 yaşlarındaki bir kadın ve bir erkek yolcu öldü.

Ölen yolcuların kimliklerine ilişkin detaylı bilgi verilmezken, virüsten Japonya’da ölenlerin sayısı böylece 3’e yükseldi.

Ülkede ilk olarak Kanagawa bölgesinde 80'li yaşlardaki bir kadın, Kovid-19'un yol açtığı zatürre nedeniyle geçen hafta hayatını kaybetmişti.

Başkent Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'nda 4 Şubat'ta karantinaya alınan ve 3 bin 500'den fazla kişinin bulunduğu "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinde, dün test sonuçları negatif çıkan yolcuların tahliyesi başlamıştı.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.


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