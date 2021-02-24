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  4. Karantinadaki 44 yerleşim biriminin ihtiyaçları ekiplerce karşılanıyor

Karantinadaki 44 yerleşim biriminin ihtiyaçları ekiplerce karşılanıyor

24.02.2021 14:47 | Son Güncelleme:
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Sakarya’da artış gösteren korona virüs vakaları sonrasında kent genelinde karantinada olan 44 yerleşim yerinde kalan 209 kişinin ihtiyaçları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından sağlanmaya başlanıldı.Sakarya’da yükselişe geçen korona virüs vakaları sonrasında karantina altına alınan yerleşim yerleri arttı.

Sakarya’da artış gösteren korona virüs vakaları sonrasında kent genelinde karantinada olan 44 yerleşim yerinde kalan 209 kişinin ihtiyaçları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından sağlanmaya başlanıldı.
Sakarya’da yükselişe geçen korona virüs vakaları sonrasında karantina altına alınan yerleşim yerleri arttı. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, son olarak 9 apartman, 35 müstakil ev olmak üzere toplam 44 yerleşim biriminde 209 kişinin karantinaya alındığını açıklamıştı. Bu doğrultuda karantina altına alınan evlerin bulunduğu sokakların giriş ve çıkışları polis ekiplerince kapatıldı. Vefa Sosyal Destek Grupları ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, karantinadaki vatandaşların gıda ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak bölgeye giderek hazır bulundu. Vali Kaldırım, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımda, “Covid-19 salgını ile yoğun ve kararlı mücadelemiz kapsamında ilimiz genelinde bugün itibariyle 9 apartman, 35 müstakil ev olmak üzere, toplam 44 yerleşim biriminde 209 kişi karantinaya alınmıştır. Sizlerden kural ve tedbirlere hassasiyetle uymanızı bekliyoruz” ifadelerine yer vermişti.

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