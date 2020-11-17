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Karantinadaki baba engelli oğlunu bıçaklayarak evden kaçtı

17.11.2020 15:43 | Son Güncelleme:
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Karantinadaki baba engelli oğlunu bıçaklayarak evden kaçtı

Afyonkarahisar’da koronavirüsten (Covid-19) dolayı karantinada olan aile arasında çıkan kavgada iddiaya göre baba yüzde 50 zihinsel engelli olduğu öğrenilen oğlunu bıçaklayarak karantinadan kaçtı. Polis, koronavirüs temaslı olan babayı bulmak için çalışma başlattı.

Olay, Dervişpaşa mahallesi Kemal Aşkar caddesi üzerindeki binanın 2 katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Covid-19 temaslısı oldukları için evlerinde 4 gündür karantinada olan aile arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, 44 yaşındaki baba Kemal A. öfkelenerek yüzde 50 zihinsel engelli oğlu Emrah A.'yı (22) bıçaklayarak evden kaçtı. Sesleri duyan komşularının haber vermesi ile olay yerine polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan Emrah A.'yı ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Gencin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay sonrası polis ekipleri oğlunu bıçaklayarak karantinadan kaçan babayı bulmak için çalışma başlattı.

(İHA)

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