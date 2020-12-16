Karantinadaki fenomen bir bebekle evlendi!

Şişme bebekle evlendiğini söyleyen Alman oyuncu, birlikte oyuncak bir bebek yaptıklarını da söyledi. Genç oyuncu adının Cedrik olduğunu söylediği bebeği karantinada kendine arkadaşlık etmesi için aldığını ve şişme bebekle birlikte Hannelore adında bir oyuncak bebek yaptıklarını söyledi.

Chetrin Schulze, şişme bebekle evlendiğini duyurdu.





Oyuncak bebeğin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmayacağını söyleyen oyuncu “Bebeğimin kameralar karşısında büyümesini istemiyorum” dedi.

Chetrin Schulze, eşi Cedric ve bebeği Hannelore ile birlikte.

Lova Island’ın Almanya versiyonunda yer alan oyuncu, bebeğin büyüdüğü zaman kendi sosyal medya hesabını devralması gerektiğini, bu nedenle doktor ya da öğretmen olamayacağını söyledi.

Chetrin görünüşe göre fenomenlerle biraz dalga geçti.





Yerel basında çıkan haberlere göre Chetrin bu paylaşımı sayesinde, çocuğunun her dakikasını paylaşan ünlüler ve fenomenlerle dalga geçiyordu. Videoda herhangi bir ünlüyü hedef almasa da, çocuklarını paylaşarak para kazanan fenomenlere yönelik bir eleştiri olduğu düşünülüyor.

Ancak her bebek evliliği Chetrin’inki gibi sahte değil. Birkaç hafta önce Yuri Tolochko, seks bebeği Margo ile evlendi. Yuri “Fotoğrafını paylaşınca çok sayıda eleştiri geldi ve Margo kompleks yaptı. Bu yüzden estetik ameliyat olmaya karar verdik. Ameliyatla birlikte çok değişti, alışması biraz zaman alacak. Ameliyat gerçek bir klinikte, gerçek bir doktorla oldu” dedi.



