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Karantinadaki kişi okey masasında yakalandı!

25.04.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta kumarhaneye çevrilen daireye baskın yapan polis ekipleri, şoke oldular. Baskında eşi pozitif olduğundan karantinada kalması gereken temaslı bir kişi okey masasında yakalandı. Çay kovasının içinden de silah çıktı. 46 kişinin bulunduğu dairede toplam 159 bin 774 lira ceza kesildi. Okey masasındaki bir kadın ise 'iftara çağrıldım' dedi.

Karantinadaki kişi okey masasında yakalandı!

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi 1990. sokakta bulunan bir site içindeki dairenin kumarhaneye çevrildiği bilgisine ulaştı. Gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri harekete geçerek daireye baskın düzenledi. Yapılan baskında 46 kişi oyun oynarken yakalanırken, çay kovasının içinden 1 adet tabanca ele geçirildi.

Pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamaları hiçe sayarak kumar oynayan kişilere toplamda 159 bin 744 lira para cezası kesildi.

KARANTİNADA OLMASI GEREKİRKEN OKEY MASASINDA ÇIKTI

Baskında yakalanan kişilerin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldığı esnada şaşırtan bir olay yaşandı. Yapılan taramada 1 kişinin karantinada olması gerekirken, kumarhanede oyun oynadığı ortaya çıktı. Eşinin pozitif olması nedeniyle temaslı olan Ali S. isimli şahsın karantinayı ihlal ettiği belirlendi. Polis ekiplerinin ihbarı üzerine gelen filyasyon ekipleri tarafından şahıs hastaneye götürüldü.

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'BEN KARANTİNANIN BİTİŞ SÜRESİNİ YANLIŞ OKUMUŞUM'

Eşinin korona olduğunu kendinin sadece temaslı olduğunu ifade eden Ali S., “Bugün yasağımın dolduğunu biliyordum. Ancak bir gün daha karantinada olmam gerekiyormuş. Eşim pozitif çıktı diye ben de karantinadaydım” sözleriyle kendini savundu.
Okey masasında polis ekiplerine yakalanan bir kadının ise, “Ben iftara geldim. Yemek yedim arkadan siz girdiniz” demesi pes dedirtti.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İstanbul karantina

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