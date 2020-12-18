Karantinadaki Macron'dan "İyiyim" mesajı

Kendini karantinaya alan Macron, korona kurallarına uymadığı gerekçesiyle eleştirilere maruz kalıyor.Covid-19'a yakalanan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı canlı yayında durumuyla ilgili bilgi verdi.

Hastalığa yakalanmasının herkesin yakalanabileceği anlamına geldiğini belirten Macron, virüsün "bir anlık ihmal sonucu" kendisine bulaşmış olabileceğini söyledi. Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından dün kendisini karantinaya alan Fransa Cumhurbaşkanı, iyi olduğunu ve tıbbi durumuyla ilgili her gün bilgilendirme yapacağını açıkladı.

42 yaşındaki Macron, hastalığının ağırlaşması ve durumunun kötüye gitmesi için bir neden olmadığını söyleyerek "Sizi temin etmek isterim ki, iyiyim. Dünküyle aynı semptomlar var: Yorgunluk, baş ağrısı, kuru öksürük. Virüse yakalanan yüz binlercenizde olduğu gibi. Faaliyetlerim virüs nedeniyle biraz yavaşladı. Ama pandemi ya da örneğin Brexit gibi öncelikli konularla ilgilenmeyi sürdürüyorum" dedi.

Fransız hükümeti sözcüsü Gabriel Attal ise Macron'un hastalığının ağır seyretmeye başladığını belirterek ateş, öksürük ve yoğun bitkinlik semptomları gösterdiğini duyurmuş ve Macron'un sağlık durumuyla ilgili "şeffaflık" sözü de vermişti.