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Karantinadaki milyonlara kötü haber: Prezervatif kıtlığı yaşanabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 27.03.2020 17:48 | Son Güncelleme

Koronavirüs endişesi nedeniyle dünyanın hemen hemen dört bir yanında evlerine kapanan milyonlarca insan için yeni bir tehlikenin daha kapıda olduğu belirtiliyor: Prezervatif kıtlığı yaşanabilir.

Karantinadaki milyonlara kötü haber: Prezervatif kıtlığı yaşanabilir

Salgının yayılmasıyla birlikte marketleri talan eden ve pek çok ürünün karaborsaya düşmesine neden olan milyonlarca insanın, bu kez de karantina sürecinde 'beklemedikleri bir sorunla’ sınanacakları belirtiliyor.

Dünyanın en büyük prezervatif üreticilerinden biri olan Malezya merkezli Karex Bhd, yaklaşan ‘kıtlığa’ karşı uyardı.

Dünyadaki her beş prezervatiften birini üreten Karex Bhd, koronavirüs önlemleri kapsamında üretime ara verdi. Malezya’da üç fabrikası birden bulunan şirket, tam 10 gündür hiç ürün çıkarmadı.

Öte yandan Durex gibi sektörün en bilinen markaları tarafından normalde pazarlanan prezervatif miktarında da hâlihazırda 100 milyon adet gibi bir açık olduğu belirtildi.

'BU KITLIK AYLARCA SÜREBİLİR'

Şirketin yöneticisi Goh Miah Kiat,Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, “Her yerde küresel bir prezervatif sıkıntısı göreceğiz, ki bu bir hayli korkutucu. Bu kıtlık sadece birkaç hafta ya da bir ay olmayacak, aylarca devam edebilir” dedi.

Kiat, üretime devam etmek konusunda bir istisna yapmaları için hükümete başvuruda bulunduklarını belirtti.

'ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İÇİN YANLIŞ ZAMAN'

Kiat, “Güzel olan şu ki hâlâ prezervatife olan talep bir hayli yüksek, beğenin ya da beğenmeyin, buna sahip olmak hâlâ gerekli bir şey, özellikle de şu anda insanların çocuk sahibi olmak için doğru bir zaman olmadığını düşündüğünü göz önünde bulundurursak… Şimdi hiç zamanı değil, çok fazla belirsizlik var” ifadelerini kullandı.

DİĞER ÜRETİCİLER DE UMUT VERMİYOR

Malezya dışındaki en büyük prezervatif üreticileri ise Çin’de yer alıyor. Salgını henüz kontrol altına alabilen Çin’de de pek çok fabrika hâlâ kapalı olduğu için üretimini yakın zamanda artması beklenmiyor.

Çin’in ardından üretimde söz sahibi olan Hindistan ve Tayland’da da salgının giderek yayılması üretim bakımından ‘umut vaat etmiyor’.

Güneydoğu Asya’da salgından en fazla etkilenen ülke olan Malezya’da şimdiye kadar 26 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 161 kişi de virüsle enfekte oldu.

Salgınla mücadele kapsamında uygulamaya konulan üretim yasağının en az 14 Nisan’a kadar devam etmesi bekleniyor.

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