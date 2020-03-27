Karantinadaki milyonlara kötü haber: Prezervatif kıtlığı yaşanabilir

Salgının yayılmasıyla birlikte marketleri talan eden ve pek çok ürünün karaborsaya düşmesine neden olan milyonlarca insanın, bu kez de karantina sürecinde 'beklemedikleri bir sorunla’ sınanacakları belirtiliyor.

Dünyanın en büyük prezervatif üreticilerinden biri olan Malezya merkezli Karex Bhd, yaklaşan ‘kıtlığa’ karşı uyardı.

Dünyadaki her beş prezervatiften birini üreten Karex Bhd, koronavirüs önlemleri kapsamında üretime ara verdi. Malezya’da üç fabrikası birden bulunan şirket, tam 10 gündür hiç ürün çıkarmadı.

Öte yandan Durex gibi sektörün en bilinen markaları tarafından normalde pazarlanan prezervatif miktarında da hâlihazırda 100 milyon adet gibi bir açık olduğu belirtildi.

'BU KITLIK AYLARCA SÜREBİLİR'

Şirketin yöneticisi Goh Miah Kiat,Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, “Her yerde küresel bir prezervatif sıkıntısı göreceğiz, ki bu bir hayli korkutucu. Bu kıtlık sadece birkaç hafta ya da bir ay olmayacak, aylarca devam edebilir” dedi.

Kiat, üretime devam etmek konusunda bir istisna yapmaları için hükümete başvuruda bulunduklarını belirtti.