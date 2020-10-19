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Düzce'de karantinadaki oğlu ve gelininin ziyaretine gidemediği adam evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 21:11 | Son Güncelleme

Düzce’de oğlu ve gelininin koronavirüs nedeniyle karantinada bulunduğu için ziyaretine gidemediği ve 4 gündür haber alamadığı yaşlı adam, polis ve itfaiye ekipleri tarafından evinde ölü bulundu.

Düzce'de karantinadaki oğlu ve gelininin ziyaretine gidemediği adam evinde ölü bulundu

Olay, akşam saatlerinde Bolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 4 katlı evin birinci katında oturan babası Muhsin Tınaz’dan (60) 4 gündür haber alamayan ve koronavirüs testi pozitif çıktığı için evinde karantinada bulunan K.T. ve eşi E.T., durumu kayınpederi Hasan Kurnaz’a bildirdi. Eve gelen Hasan Kurnaz, kapıyı çalmasına rağmen açan olmayınca durumu polise bildirdi.

YAŞLI ADAMIN CANSIZ BEDENİ İLE KARŞILAŞTILAR

Olay yerine gelen polis ekipleri de kapıyı açamayınca Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istendi. İtfaiye erlerinin kapıyı kırması sonucu daireye giren polis ekipleri, yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştılar.

"GELDİK DURUM VAHİM"

Hasan Kurnaz, “Benim dünürüm, damadımın babası. 3-4 gündür haber alınamıyordu. Damadım karantinada olduğu için gelemedi. Kızım da karantinada olduğu için gelemedi. İkisi beraber geliyorlardı arada bakıyorlardı. Arkadaşına telefon etmiş babam telefonu açmıyor diye. Geldik durum vahim” dedi. (İHA)

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