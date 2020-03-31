Karantinadaki öğrencilerden duygu ve övgü dolu sözler

Türkiye'de farklı şehirlerdeki üniversitelerde eğitim görürken ERASMUS programları çerçevesinde gittikleri Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan'dan devletin imkanlarıyla 23-25 Mart'ta Sivas'a getirilen 600'e yakın öğrenci, KYK Binali Yıldırım Kampüsü'ndeki 10 bin kişilik yurtta 14 günlük karantina süresi kapsamında gözlem altında tutuluyor. Odalarda tek kişi kalan öğrenciler, KYK İl Müdürlüğünün farklı etkinlikleriyle moral bulmaya çalışıyor. Pencerelere çıkarak şarkılar söyleyen, birbirleriyle sohbet eden öğrenciler, kendilerine her türlü imkan ve konforun sunulduğu yurdun yetkilileri ve çalışanları ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne duygu dolu mektup ve notlarla minnetlerini dile getiriyor. Öğrencilerden biri konakladığı odanın kapısına, "Bize yemek getiren, hoş sohbet eden, bizimle ilgilenen, günlerimizi güzelleştiren tüm çalışanlara teşekkür ederiz. Sizi seviyoruz." notunu paylaşırken, bir diğer öğrenci ise "Bizimle ilgilenen herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hayatım boyunca iyiliklerinizi unutmayacağım." cümleleriyle, yurt çalışanlarına duyduğu minneti kaleme aldı.

Öğrencilerin yurt görevlileri için yazdıkları notlardan bazıları şöyle: "Sevgili Sivaslılar, bugün de dün de yarın da kısacası 14 günlük karantina süreci içerisinde yapılan hizmetler için çok teşekkür ederiz. Allah sizi ve bizi bu virüsten korusun. En büyük alkış size."

"Canım Sivas o güler yüzünüzle ve ilginizle bizleri evimizde gibi hissettirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun."

"Merhaba sevgi dolu çalışan görevli abilerim ve ablalarım. Gerçekten size çok minnettarım. Rabb'im sizden razı olsun, çok teşekkür ederim. Devletimizin sizin gibi güzel insanlarla yükselişi daimdir. Hamdolsun, şükürler olsun. Gerçekten yaptığınız hizmetin karşılığı yok ama dualarım sizinle." "YURT ÇOK TEMİZ VE OTELDE KALIYOR GİBİYİZ" Kaldıkları odada çektikleri videolarla AA muhabirine duygularını anlatan öğrencilerinden Tara Direkoğlu (21), İskoçya'dan Sivas'a getirildiğini söyledi. Koronavirüsün yayılmasının ardından üç arkadaşıyla evine dönmek istediğini belirten Direkoğlu, "Karantinada 7. günüm ve şu ana kadar hiçbir problem yaşamadım. Yurt çok temiz ve otelde kalıyor gibiyiz. Bütün istediklerimiz yapılıyor." dedi. Yurt yetkililerine ve görevlilerine teşekkür eden Direkoğlu, çalışanların çok vefalı bir iş yaptıklarını kaydetti. Vakit geçirmeleri için kaldıkları odada her türlü imkanın sağlandığını ifade eden Direkoğlu, "Moralimiz yerine gelsin diye plates topu ve yoga matı dağıtıldı. 14 gün bir odada kalma düşüncesi biraz insanı korkutuyor, bu yüzden egzersiz yapmamız hem fiziksel hem beden olarak çok önemli." diye konuştu.