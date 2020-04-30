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Karantinadaki vatandaşlara Ramazan sürprizi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.04.2020 17:23 | Son Güncelleme

Manisa'da Muradiye Kız Yurdu'nda kalan karantina altındaki vatandaşlara iftar ve sahur sürprizi yapıldı. Vatandaşlara iftar sonrası Osmanlı şerbeti ile pamuk şeker dağıtıldı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Ukrayna’dan gelen ve Muradiye Kız Yurdu’nda ağırlanan 298 Türk vatandaşına moral olması amacıyla iftar ve sahur programı düzenlendi. Programda yurt bahçesinde Manisa İl Müftülüğü personeli tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ilahiler okundu. Vatandaşlar programı odalarının pencerelerinden takip etti. Program kapsamında ayrıca iftar zamanı ise iftar yemekleri ile birlikte Osmanlı şerbeti ve pamuk şekeri ikramı yapıldı. Öte yandan, vatandaşlar Ramazan geleneklerinden mahrum bırakılmadı. Sahur programında yurt sakinleri Ramazan geleneklerinden biri olan ramazan davulcusu ile sahura uyandırıldı. Davulcunun okuduğu manilerle sahura uyanan vatandaşlar da alkışlayarak teşekkür etti.

Manisa’daki yurtlarda misafir edilen vatandaşlar yurtlardaki fiziki özelliklerin çok yeterli olduğunu belirterek gösterilen ilgi ve alakadan memnuniyetlerini dile getirdi.

Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Manisa Valisi Ahmet Deniz tarafından karantina altına kalan ailelerin çocukları için de oyuncaklar gönderildi. Gönderilen oyuncaklar görevliler tarafından çocuklara teslim edilirken, oyuncaklara kavuşan çocukların mutlulukları gözlerinden okundu. (İHA)

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